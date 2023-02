Ator de ‘Law & Order’, Richard Belzer morre aos 78 anos

Ricardo Belzer – famoso por seu trabalho em ‘Law & Order’ e no mundo da comédia stand-up – morreu … isso de acordo com seus amigos íntimos da comédia.

As notícias sobre a morte de Belzer se espalharam como fogo na manhã de domingo, com ninguém menos que Laraine Newman – um membro original do elenco do ‘SNL’, que trabalhou ao lado de Belzer de meados dos anos 70 até os anos 80 – confirmando o mais recente.

Estou tão triste em saber da morte de Richard Belzer. Eu amava tanto esse cara. Ele foi um dos meus primeiros amigos quando cheguei a Nova York para fazer o SNL. Costumávamos sair para jantar todas as semanas em Sheepshead Bay para comer lagosta. Uma das pessoas mais engraçadas de todos os tempos. Um mestre no trabalho de multidão. RIP querido. pic.twitter.com/u23co0JPA2 — Laraine Newman (@larainenewman) 19 de fevereiro de 2023

Ela escreveu: "Estou tão triste em saber da morte de Richard Belzer. Eu amava tanto esse cara. Ele foi um dos meus primeiros amigos quando cheguei a Nova York para fazer o SNL. Costumávamos sair para jantar todas as semanas no Sheepshead Bay para lagosta. Uma das pessoas mais engraçadas de todos os tempos. Um mestre no trabalho com a multidão. Descanse em paz, querida."

O comediante Marc Maron também enviou suas condolências, chamando-o de original e “um dos grandes”. Outros tributos estão chegando de todo o showbiz, embora os detalhes sobre sua morte ainda não tenham sido divulgados oficialmente.

Belzer era mais conhecido por retratar Det. John Munch está em ‘Law & Order: SVU’, que remonta a 1996. Ele estrelou mais de 300 episódios da série policial favorita dos fãs … interpretando o perspicaz e afiado Munch por vários anos. Seu personagem foi cancelado em 2016.

Seu famoso personagem policial também já existia antes mesmo de ‘SVU’ aparecer… Munch já existia em outro universo de TV – ou seja, no clássico hit ‘Homicide’, onde contracenou com Ned Beatty, Daniel Baldwin e outros grandes atores por sete temporadas seguidas.

Antes de sua passagem pela rede de TV, Belzer era um comediante renomado … como mencionamos, ele teve algumas aparições no ‘SNL’ durante seu período inicial – mas também fez muitos stand-up e esquetes por conta própria , além disso … ele também apresentou programas / especiais de variedades.

Além de seu estimado trabalho com Dick Wolf e companhia. … Belzer teve vários outros créditos de atuação em seu currículo. Alguns outros programas famosos em que ele participou incluem … “Moonlighting”, “Miami Vice”, “DC Follies”, “Monsters”, “The Flash”, “Nurses”, “Lois & Clark”, “The X- Files”, “Arrested Development”, “The Wire”, “30 Rock”, “American Dad” e muitos, muitos mais.

Seu currículo no cinema também era impressionante… ele estrelou ‘Scarface’, ‘Fame’, ‘Fletch Lives’, ‘The Bonfires of the Vanities’, ‘Species II’, ‘Man on the Moon’, ‘The Puppet Mestres e outros.



A última vez que pegamos Belzer na rua, ele estava fazendo piadas do quadril … falando de teorias da conspiração e exibindo aquele lendário humor seco pelo qual era conhecido. Cara super legal.

Belzer deixa sua esposa, Harlee, e sua família extensa. Ele tinha 78 anos.