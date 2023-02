Ator Ray Buffer é acusado de roubo de US$ 20 mil em loja de quadrinhos em Nova Jersey

Actor Buffer de raios é um cliente regular de uma loja de quadrinhos local em Nova Jersey, mas foi acusado de roubo após supostamente pegar quadrinhos valiosos sem pagar.

Entre os quadrinhos roubados estava uma rara primeira edição de “Os Vingadores”, bem como várias edições de “Batman” e “Homem-Aranha”. O valor estimado dos quadrinhos roubados é de mais de $ 20.000.

Pode pegar até cinco anos de prisão

O dono da loja relatou o desaparecimento dos gibis e as autoridades prenderam Buffer logo depois. Imagens de vigilância supostamente mostram Buffer pegando os quadrinhos sem pagar.

Buffer foi acusado de roubo em terceiro grau e, se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão e multa de até US$ 15.000. O dono da loja expressou frustração com a situação e destacou que o furto afeta não só seu negócio, mas também seus clientes:

“Dedicamos muito tempo e esforço para adquirir e preservar esses quadrinhos para nossos clientes, e alguém vir buscá-los sem pagar é realmente desanimador.”

Ele também pediu a outros proprietários de lojas semelhantes que fiquem atentos e tomem precauções: “Esperamos que, ao compartilhar nossa história, possamos aumentar a conscientização e encorajar outras pessoas a tomar medidas para proteger seus negócios e mercadorias”.

O roubo de itens valiosos, como quadrinhos, pode ser financeiramente devastador para as pequenas empresas e é crucial tomar medidas para prevenir tais incidentes.

O proprietário concluiu: “Esperamos que a justiça seja feita e que sirva de lição para outros”.

Buffer, que apareceu em programas como “Curb Your Enthusiasm” e “ER”, foi acusado pelo Ministério Público da cidade de San Diego por furto, declarando-se inocente da acusação em janeiro, disse um porta-voz do escritório ao The Post na quarta-feira.

O porta-voz também confirmou que a acusação estava ligada a um incidente ocorrido em 4 de outubro de 2022, na Southern California Comics, que acusou publicamente Buffer na época de roubar centenas de dólares em quadrinhos.