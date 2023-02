Atriz de ‘The Last of Us’, Storm Reid, não está preocupada com fãs homofóbicos

Ta indignação homofóbica a “Muito, muito tempo“, episódio 3 de The Last of Us da HBO, era tão agourento quanto triste. A história de amor entre de Murray Bartlett Frank e Nick Offerman’s Bill levou alguns espectadores que ficaram ofendidos com a representação de um relacionamento gay a criticar a hora da televisão em sites agregadores como Metacrítico.

Tempestade Reid reconhece que a reação homofóbica antecipada passou por sua cabeça como o lançamento de seu próprio episódio em destaque, o que teria mais significado representação LGBT, aproximou-se. A atriz de 19 anos, no entanto, não está preocupada com isso.

Em referência a sua co-estrela Bella Ramseycomentários de GQ Reino UnidoReid disse em uma entrevista com ai credo que, “Como Bella disse quando o episódio 3 saiu: Se você não gosta, não assista.”

“Estamos contando histórias importantes. Estamos contando histórias de experiências de pessoas, e é para isso que eu vivo. Isso é o que faz uma boa narrativa, porque estamos contando histórias de pessoas que estão ocupando espaço no mundo”, continuou ela.

A história de Ellie e Riley (spoilers à frente)

Reid faz dela O último de nós estréia como Riley no episódio 7, que serve como uma espécie de história de gênese para Ellie de Ramsey. O episódio volta para quando Ellie estava em treinamento para se tornar um soldado FEDRA no Boston QZ, com base nos eventos de Deixado para trásum DLC lançado para 2013 O último de nós videogame.

Quando o episódio começa, Riley, sua colega de quarto e melhor amiga, está ausente há algumas semanas. Então, uma noite, Riley volta furtivamente pela janela do dormitório de Ellie.

Riley quer passar uma noite especial com Ellie antes de se juntar aos Fireflies e partir de Boston. Ellie e Riley se beijam pela primeira vez depois que invadem um shopping abandonado e ficam no carrossel, fliperama, “escadas móveis” e cabine de fotos.

O episódio é uma recriação bastante precisa do Deixado para Trás DLC. Reid, que apareceu em Euforia e Ausenteafirma que o episódio não foi sobre mudar a personalidade de Riley.

Reid não tinha conhecimento prévio dos jogos ou de sua história quando entrou no mundo dos O último de nós. Ela leu o roteiro e procurou o material de origem porque sentiu que era um grande negócio. Ela foi atraída para o show ainda mais por causa da representação.

“Tenho certeza que as pessoas vão ter coisas a dizer no domingo”, diz ela, “mas não me importo porque estou orgulhosa do que fizemos e estou orgulhosa da história que contamos e estou orgulhoso das pessoas que estamos representando”, disse Reid.