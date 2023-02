Atualização da lesão de Patrick Mahomes: TJ Edwards tentou propositalmente agravar seu tornozelo?

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes‘ o primeiro tempo começou muito bem, porém, faltando muito pouco para dar o palco para Rihanna para o show do intervalo, o pior pesadelo aconteceu para o Super Bowl AO VIVO MVP.

Como aconteceu a lesão de Patrick Mahomes no Super Bowl?

Faltando 1min33s para o final do segundo tempo e o placar de 21 a 14 a favor do Philadelphia EaglesZagueiro TJ Edwards derrubou o tornozelo direito do MVP da temporada regular enquanto ele carregava a terceira descida. Imediatamente, Mahomes agarrou o pé em um claro gesto de dor, o que disparou o alarme, pois foi exatamente a parte de seu corpo que o machucou na Rodada Divisional da AFC contra o Jacksonville Jaguars.

Chiefs QB Patrick Mahomes treina antes do jogo do título da AFC contra o BengalsLAPRESSE

A polémica acendeu-se nas redes sociais, especulando-se se o jogador das águias foi à caça de Mahomes, que saiu a coxear do relvado e embora o tenha feito não parecem ter intenções de deixar o jogoele foi visto sentado com dores enquanto era atendido pela equipe do Chiefs.

Lesão de Patrick Mahomes, o tema polêmico do Super Bowl LVII

Nas últimas três semanas, a narrativa sobre a lesão de Mahomes é que o jogador com um contrato de mais de US$ 500 milhões não está 100% fisicamente aptoentão não está claro o quanto isso está limitando o jogador mais importante de Kansas City.

No primeiro quarto, Mahomes conectou com o tight end estelar Travis Kelce em um passe de 18 jardas que acabou empatando o jogo em 7–7. Nos dois primeiros quartos, o QB completou oito dos 13 passes para apenas 89 jardas com o referido touchdown e nenhuma interceptação.

Mahomes venceu o Super Bowl LIV contra o São Francisco 49ers e foi derrotado na edição LV por Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.