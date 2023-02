Atualização da lesão de Stephen Curry: Quanto tempo mais o jogador estrela do Warriors perderá?

At desta vez no ano passado, Golden State Warriors armador Stephen Curry começou a corrida que o levou a levar seu time ao campeonato da NBA meses depois. Durante o All-Star Game de 2022, o “Chef” marcou 50 pontos para ser nomeado MVP e erguer o primeiro Troféu Kobe Bryant.

Porém, um ano se passou e a situação em 2023 é diferente. Curry não pôde participar do grande evento da NBA no Vivint Smart Home Arena em Salt Lake City, Utah, devido à recuperação contínua de uma lesão na perna esquerda que o manteve fora dos últimos cinco jogos da temporada regular com o Warriors.

Stephen Curry espera retornar logo após o intervalo do NBA All-StarLAPRESSE

Stephen Curry fora por pelo menos mais uma semana

Mais informações foram divulgadas na quarta-feira sobre o progresso de sua lesão. Golden State informou que o progresso tem sido notável, no entanto, o Líder de todos os tempos da NBA em três pontos perderá pelo menos mais uma semana de atividade na quadra, após a qual será reavaliado para determinar se seu retorno é possível.

“Sabemos que vamos ficar sem Steph no futuro previsível, então a mesma coisa que aconteceu na última vez que ele caiu … nós consertamos as coisas”, treinador do Warriors Steve Kerr disse. “Os caras conseguiram uma seqüência de cinco vitórias consecutivas. Mantivemos o forte. Esse é o plano desta vez também.”

Steph Curry brinca ao vivo na transmissão da TNT sobre o jogo de golfe de Andre Iguodala

O que vem a seguir para os Warriors?

De salientar que os Warriors serão uma das primeiras equipas a regressar à ação após o All-Star Game, pois defrontarão o Los Angeles Lakers na Crypto.com Arena na quinta-feira.

Atualmente, o Golden State (29-29) ocupa a 9ª posição da altamente competitiva Conferência Oeste, 11,5 jogos atrás do líder, o Denver Nuggets. O objetivo para o resto da temporada é evitar o play-in, para o qual deve terminar na sexta posição ou superior na classificação acima.