Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James supostamente perderá uma “quantidade indefinida” de tempo depois de sofrer uma lesão no pé direito durante a incrível vitória de retorno do time sobre o Dallas Mavericks domingo, de acordo com Shams Charania de o atlético.

James, 38, foi pego na transmissão nacional no final do terceiro quarto dizendo a seus companheiros de equipe que ouviu algo “pop”.

LeBron James jantou com duas cabras para comemorar se tornar o maior de todos os tempos

Ele continuou jogando na partida e marcou mais 11 pontos após a aparente lesão, que o técnico presunto darwin disse que não sabia de nada.

Após a competição, James foi flagrado saindo mancando da arena, mas os fãs ficaram felizes por ele não precisar de bota ou muleta. O relatório de Charania abafa o ânimo de todos os fãs do Purple & Gold em meio a uma seqüência de três vitórias consecutivas.

“Fontes: há o medo de que a estrela do Lakers, LeBron James, provavelmente perca um longo período de tempo devido a uma lesão no pé direito”, tuitou Charania. “James sofreu a lesão na vitória de domingo sobre o Dallas, passou por ela, e a crença é ele ficará afastado por tempo indeterminado.”

LeBron James descartado contra Grizzlies

James está oficialmente fora do jogo de terça-feira contra o Memphis Grizzlies.

O Lakers tem pouco mais de 20 jogos para disputar a reta final da temporada regular e continua se aproximando do território dos playoffs.

Perder James por qualquer quantidade de jogos pode ser prejudicial para as esperanças da franquia na pós-temporada, a menos que Anthony Davis se torna o líder da equipe em seu lugar.

D’Angelo Russell também provavelmente perderá o jogo contra o Memphis após uma lesão alguns jogos atrás.