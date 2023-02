Atualização sobre lesão de LeBron James: estrela do Lakers corre o risco de perder o NBA All-Star Game

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James corre o risco de perder o Jogo All-Star da NBA de 2023 devido a uma lesão persistente no pé que o manterá fora contra o Golden State Warriors no sábado.

James, 38, também perdeu a derrota de seu time para o Milwaukee Bucks uma partida depois de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da liga.

LeBron James jantou com duas cabras para comemorar se tornar o maior de todos os tempos

Ele não conseguiu terminar o jogo contra o trovão da cidade de oklahomaem que quebrou Kareem Abdul-Jabbarhistórico de longa data, devido ao problema no pé.

Enquanto o Lakers listou James como fora com “dor no tornozelo esquerdo”, NBA iniciados Chris Haynes e Marc Stein relatou algumas más notícias para o Roxo e Dourado.

De acordo com Haynes, fontes próximas à situação afirmam que a lesão de James é muito pior do que o que a equipe está relatando.

LeBron James perderá o All-Star Game da NBA?

“Disseram-me que aquele jogo de terça-feira, o jogo que quebrou o recorde, disseram-me LeBron estava lutando severamente com aquela lesão no pé que ele teve”, disse Haynes. “É algo que o está incomodando há algumas semanas, mas chega a pontos em que se torna insuportável. E ele joga, e… as pessoas que falaram comigo disseram que ele estava realmente lutando com aquele pé. A forma como me foi explicado é que às vezes incha, lados diferentes do pé, dependendo do corte, a forma como ele planta certas vezes, mas a forma como me foi explicado é que é algo que pode durar toda a temporada .

“Chegou a um ponto terrível, mas o que é interessante é que ele ficou de fora do jogo de quinta-feira, eles disseram por causa de uma lesão no tornozelo, não no pé, então isso é algo para monitorar ao longo da temporada também. Acho que vai ser algo ele provavelmente vai lidar ao longo da temporada… Disseram-me que chegou a um ponto insuportável na terça-feira contra o OKC.”

Os fãs estão questionando se James poderá ou não participar do NBA All-Star Game em Salt Lake City, Utah, em 19 de fevereiro.

O Lakers atualmente está com um recorde de 25-31, apenas o suficiente para o 13º lugar, e tem 26 jogos restantes para garantir uma vaga nos playoffs no Conferência Oeste.

Anthony Davis precisa intensificar

Com a possibilidade de James não jogar por algumas semanas, é responsabilidade de Anthony Davis para manter a equipe à tona.

Davis, 29, lutou recentemente contra o OKC e não conseguiu vencer o Milwaukee.

Ele é agora a única peça de foco para o Lake Show agora que LeBron James foi negociado.

Se Davis não levar seus novos companheiros de equipe a algumas vitórias na ausência de James, o Lakers pode virtualmente dar adeus à pós-temporada.