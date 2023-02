Aubrey Plaza realmente não gosta de comentários sobre seu underboob no SAG Awards

Ptalvez você tenha visto Aubrey Plaza esquete com outra atriz Jenna Ortega durante o Screen Actors’ Guild Awards (Prêmios SAG), foi um pouco engraçado sobre o estereótipo em que ambos se enquadram durante o processo de seleção de projetos. Definitivamente foi muito engraçado e Jenna também estava no ponto com sua entrega. Mas Aubrey Plaza teve todo um show próprio com um incidente de underboob. Tudo aconteceu quando toda a sua família ‘White Lotus’ subiu ao palco, é difícil dizer no começo, mas o replay pinta uma imagem perfeita do que aconteceu. Praça Aubrey não parecia feliz depois que alguém da equipe do evento SAG Awards disse algo a ela.

O estranho momento SAG Awards de Aubrey Plaza

A reação imediata de Aubrey Plaza é cobrir rapidamente o underboob que ela mostrou a noite toda. Plaza estava definitivamente infeliz com isso e ela não estava mais sorrindo durante todo o discurso de aceitação. ‘White Lotus’ da HBO ganhou o prêmio principal da televisão, eles ganharam o prêmio Drama Series Ensemble no Prêmios SAG. Mas o momento de Aubrey Plaza é definitivamente o que mais chamou a atenção, especialmente com um momento claro de maldição que as câmeras conseguiram capturar. Ela disse direto:

A merda está fodida. Aubrey Plaza no SAG Awards

Houve reações online mistas à roupa de Aubrey Plaza para o evento, a maioria delas positiva e agradecida. Mas houve alguns que não gostaram da roupa e reclamaram abertamente. A estilista Jessica Paster foi quem vestiu Aubrey Plaza e ela confirmou que o underboob era exatamente o que eles estavam procurando. O que incomodava Plaza era aquele homem dizendo que ela não podia transmitir nada ao vivo na televisão. A atriz não discutiu esse momento publicamente, ela apenas postou fotos divertidas dela e do momento de Jenna Ortega em seus stories do Instagram.