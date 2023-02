A Aurora Coop atua com mais de 40 mil funcionários distribuídos em todo o território nacional e foi fundada com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos brasileiros. Nesta data, a contratante abriu um novo processo seletivo e busca por novos trabalhadores para atuar em suas filiais. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Aurora Coop tem EMPREGOS em várias regiões do país

A Aurora Coop se destaca no processamento de carnes e utiliza tecnologia de ponta em todas as suas atividades. Com o intuito de entregar os melhores serviços e se tornar referência em seu segmento, a empresa está contratando novas pessoas para fazer parte do time.

Através de muita dedicação e trabalho duro, a Aurora Coop se consolidou no coração do Brasil e atualmente emprega mais de 50 mil colaboradores. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados pela empresa.

Anls. de Controle de Qualidade – são Miguel do Oeste/MS;

Técnico de Laboratório de Alimentos – Pinhalzinho/SP;

Encarregado de Merchandising – Itajaí/SC;

Anls. de Processos Térmicos – São Gabriel do Oeste/MS;

Vendedor – Primavera do Leste/MT;

Fonoaudiólogo – Abelardo Luz/SC;

Anls. de Trade Marketing – Guarulhos/SP;

Facilitador de Tecnologia da Informação – Brasil;

Assistente Técnica de Produção – Maravilha/SC;

Técnico de Manutenção Industrial – Ibiaçá/RS;

Monitor de Produção – Maravilha/SC.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Veja também: TAM abre novos EMPREGOS na região de São Paulo

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e participar do processo seletivo, os interessados devem entrar no site 123 empregos e enviar um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.