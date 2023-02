Austin Butler afirma ter danificado suas cordas vocais por imitar a voz de Elvis Presley

Since jogando Elvis Presley no filme de 2022 de Baz Luhrmann, ‘Elvis’, ator Austin Butler lutou para se livrar do sotaque icônico do cantor, mas lhe custou mais do que ele pensava.

A estrela de cinema chegou ao ponto de revelar que suas cordas vocais foram danificadas após seu papel no filme.

“Estou me livrando do sotaque, mas provavelmente danifiquei minhas cordas vocais com toda aquela cantoria”, disse. Mordomo disse Graham Norton Show da BBC One.

“Uma música levou 40 tomadas.”

Mordomoo papel de Presley atraiu elogios no ano passado e o filme de Luhrmann recebeu recentemente uma indicação ao Oscar de Melhor Filme, com Butler sendo indicado ao prêmio de Melhor Ator.

Mas quase três anos depois de Butler começar a filmar ‘Elvis’, ele ainda mantém a voz profunda de barítono do cantor. Provavelmente devido à extensa pesquisa de Butler para se preparar para o papel.

“Eu o ouvia dizer uma determinada palavra e recortava apenas aquela parte para saber como ele dizia essa palavra”, disse o ator no passado.

“Eu criei meu próprio arquivo de como ele disse cada palavra e cada ditongo, e a maneira como ele usou a musicalidade em sua voz.”

Tom Hanks teve o mesmo problema

Mas Mordomo não foi a única estrela de ‘Elvis’ a ter imitado um sotaque no filme. Tom Hanks também teve que recriar a voz do empresário de Presley, Coronel Tom Parker.

Em sua recente entrevista, Mordomo enfatizou que adorou trabalhar no filme com Hanks.

“Eu não tinha ideia de como seria conhecer alguém que você admira há tanto tempo”, disse. Mordomo disse.

“Você espera que eles sejam calorosos com você, mas nunca se sabe. Ele é um mestre em seu ofício e fiquei intimidado, mas na primeira vez que o encontrei, ele me deu o maior abraço de urso e brincou sobre o quão nervoso ele estava. era.

“Quando eu disse que estava apavorado, ele disse ‘E ninguém sabe como é a voz do Coronel Parker, mas todo mundo sabe como é a voz de Elvis!'”