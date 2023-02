Austin Butler fala sobre a experiência ‘surreal’ de conhecer Tom Cruise pela primeira vez

Austin Butlerque chegou ao estrelato depois de retratar Elvis Presley no filme biográfico musical Elvis, ainda está se familiarizando com a alta vida de Hollywood.

O ator, que recebeu um Globo de Ouro por sua performance épica do cantor, revelou que ainda fica impressionado com as estrelas e ficou feliz por conhecer recentemente a lenda de Hollywood Tom Cruise em um evento do Oscar.

A dupla se cruzou no almoço anual do Oscar, onde centenas de grandes nomes se reuniram antes da cerimônia de premiação.

“Eu sento ao lado de Ed Berger e Alfonso Cuarn, que são dois dos meus diretores favoritos. Conheci Tom Cruise pela primeira vez. Isso é muito surreal. Eu apenas penso em todas as vezes que assisti suas apresentações e é realmente surreal quando você finalmente está na presença de alguém que você assistiu por tantos anos, sabe”, explicou um boquiaberto Butler.

O californiano está se tornando um dos atores mais procurados nos negócios. Ele deve estrelar a minissérie de drama de guerra Masters of the Air e também conseguiu o papel de Feyd-Rautha na segunda parcela do épico de ficção científica Dune.