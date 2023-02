Austin Butler ganha o BAFTA de melhor ator, graças à família Presley

O ator saiu com uma estatueta no domingo de Melhor Ator – obviamente, por sua interpretação de elvis — e durante seu discurso de aceitação… AB distribuiu muitos agradecimentos, o último dos quais ele guardou para a família imediata de Elvis, com quem ele se tornou próximo.

No final de suas observações, ele disse com eloquência … “Por último, quero agradecer à família Presley. Não posso agradecer a vocês o suficiente por seu amor e por compartilhar comigo quem Elvis realmente era. Espero ter feito você está orgulhoso. Isso significa o mundo para mim.”

Nenhuma menção explícita de Lisa Maria Presley — Quem morreu de repente algumas semanas atrás, após sua vitória no Globo de Ouro – mas de acordo com Variedade … Austin, de fato, reconheceu sua morte. De acordo com eles, ele disse que é uma “época inimaginavelmente trágica”, enquanto diz que seu amor estava com os Presleys, e que esse momento foi agridoce.