Austin Trout alerta Diego Sanchez para não depender do queixo para sobreviver no BKFC: KnuckleMania 3

Austin Trout passou a maior parte dos últimos 18 anos lutando contra os melhores boxeadores do mundo. Mas ele se testará em um novo esporte na sexta-feira, quando fizer sua estreia no BKFC KnuckleMania 3, no Novo México.

Apesar de ainda estar classificado em sua categoria de peso, o veterano de 37 anos ficou intrigado com a chance de competir no nu, esporte que chamou sua atenção muito antes de receber uma oferta para se testar na modalidade.

“É uma loucura, porque assistindo com os nós dos dedos nus, eu pensava: ‘Eu poderia fazer isso’”, disse Trout ao MMA Fighting. “Foi apenas uma daquelas coisas. Então [my manager] Nelson Flores do nada disse, ‘Você faria o nu-knuckle?’ Eu disse, ‘Sim, o que você acha?’ … Eu falei para que existisse.

Trout disse que assinar com o BKFC era exatamente o que ele queria fazer e que não havia segundas intenções por trás da mudança. Ele disse que não estava em uma posição em que precisasse necessariamente do dinheiro, embora um bom salário seja sempre bom.

Trout disse que lutas estão sendo oferecidas a ele no boxe, mas ele queria tentar algo novo, e o BKFC lhe deu essa chance.

“É definitivamente algo que eu quero fazer”, disse ele. “Atualmente estou em 6º lugar na WBA, em 9º no IBF, então ainda tenho aspirações de tentar um título no boxe, se possível. Mas vejo isso como algo que todos podem apoiar. É divertido como o inferno. Eles fazem um ótimo trabalho com marketing.

“Eu vejo isso como algo que eu estava interessado em fazer, número 1 e número 2, é possivelmente um futuro em esportes de combate e entretenimento.”

Em sua estreia no BKFC KnuckleMania 3, Trout enfrenta a lenda do UFC Diego Sanchez no evento co-principal. A luta também serve como a primeira aparição de Sanchez em uma competição sem luvas depois de uma carreira no MMA ou em competições de grappling.

Trout, que há vários anos treinou com o ex-campeão meio-médio interino do UFC Carlos Condit, encontrava Sanchez de tempos em tempos, mas eles nunca tiveram a chance de trabalhar juntos.

Com base apenas na reputação, Trout tem muito respeito por Sanchez como adversário e conhece o MMA o suficiente para entender o tipo de oponente que está prestes a enfrentar. Dito isso, ele espera ter muitas vantagens sobre Sanchez, principalmente no que diz respeito à força de soco, velocidade e defesa aprendidas em inúmeras horas no ringue.

“A coisa sobre os caras do MMA, eles dão socos em ângulos estranhos”, explicou Trout. “É muito fora do livro e, se você não está acostumado a ver, pode pegar você desprevenido. Eu sinto que é uma vantagem para mim ter convivido com muitos lutadores de MMA. Eu não era o tipo de boxeador que dizia ‘Não fazemos MMA!’ No que diz respeito às artes marciais, o boxe é uma das formas mais puras de artes marciais, e estou interessado em aprender outras artes.

“Espero que ele tente fazer uma luta tão feia e suja quanto puder. Ele é durável o suficiente para fazer isso. Esperamos alguma semelhança com sua última apresentação. Mais uma vez, é um esporte diferente. Estou confiando na minha capacidade de atordoá-lo para mantê-lo longe de mim. Minha capacidade de aprendizado para lutar contra ele por dentro, para fazê-lo se arrepender de ter entrado comigo.

Se há uma coisa que Sanchez manteve durante grande parte de sua carreira, foi sua resistência e durabilidade, com apenas quatro nocautes em seu currículo de 44 lutas. Ele provavelmente confiará nisso novamente quando colocar os pés em um tipo completamente diferente de esporte de combate que nega algumas de suas melhores armas, como luta livre e luta agarrada.

Trout aprecia o fato de Sanchez ter mostrado um bom queixo ao longo dos anos, embora não esteja confiante de que o tipo de punição “The Nightmare” enfrentado no UFC o preparará para os socos que ele absorverá de um boxeador de nível campeão na sexta-feira.

“Se ele quiser confiar no queixo, pode esquecer que também tem um corpo”, alertou Trout. “Eu posso esmagar esse corpo. Um pode aguentar, mas duvido que os dois o façam. Além disso, você leva uma pancada e ele é um veterano no esporte, mas não levou socos a vida toda como eu. Há uma diferença de queixo em relação a boxeadores e lutadores de MMA, na minha opinião. Essa é apenas a minha opinião baseada na experiência.

“Isso não é nada contra os lutadores de MMA, muitos começaram a levar socos quando começaram a fazer MMA. Agora, o MMA já dura bastante, mas os jovens poderiam ter começado a lutar mais jovens e poderiam se acostumar com os golpes. Mas eu luto boxe desde os 10 anos, então aprendi a levar um soco desde os 10 anos.”

Se Sanchez joga a cautela ao vento e quer apenas morder seu bocal e trocar socos, Trout o convida a tentar, mas ele provavelmente não vai gostar dos resultados.

“Diego tem confiado em seu jogo de chão durante a maior parte de sua carreira no UFC, exceto por aquela luta maluca em que ele e [Gilbert Melendez] apenas socaram uns aos outros”, disse Trout.

“Mas mesmo assim, ele não levou um soco de um boxeador. Não por mim. Vai ser um grande esforço da parte dele, tenho certeza.”