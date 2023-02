Austin Trout x Diego Sanchez destaques do vídeo da luta completa

Assista Diego Sanchez x Austin Trout com os destaques completos do vídeo de luta do BKFC Knucklemania 3, cortesia da FITE.

BKFC Knucklemania 3 aconteceu em 17 de fevereiro no Tingley Coliseum em Albuquerque, NM Diego Sanchez e o ex-campeão de boxe Austin Trout se enfrentaram no co-evento principal dos meio-médios de cinco rounds, que serviu como a estreia promocional do ex-desafiante ao título do UFC. A luta foi ao ar ao vivo no FITE, canal do BKFC no YouTube e no aplicativo BKFC.

Veja mais destaques em vídeo abaixo.