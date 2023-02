AUTOESCOLA não será obrigatória para emissão da CNH em 2023? Veja

Atualmente, um Projeto de Lei tramita no Senado Federal com a finalidade de cessar a obrigatoriedade de os brasileiros frequentarem a autoescola para conseguirem a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. Trata-se do PL 6485/2019, de autoria da senadora Kátia Abreu.

Autoescola não será mais obrigatória?

A princípio, o objetivo da proposta é de que a autoescola não seja mais exigida no processo de emissão da CNH nas categorias A e B. De acordo com a senadora, o projeto visa reduzir os custos abusivos aos cidadãos em até 80%.

A autora da proposta também informou que em alguns estados brasileiros, o custo para obter o documento chega a mais de R$ 3 mil, sendo que 80% desse valor é embolsado pelas autoescolas, o que deixa a emissão da CNH inviável para muitos cidadãos.

Entretanto, é importante salientar que a proposta continua exigindo a realização da prova teórica e prática, mas para aprender sobre a direção ficará a critério do interessado, que também poderá aprender a dirigir com parentes, por exemplo.

Instrutores independentes

A saber, o projeto cria uma classe de instrutores independentes, sendo eles vinculados ao Detran, é claro. Os profissionais poderão dar aulas particulares às pessoas que queiram aprender a dirigir com um profissional.

No entanto, para se cadastrar como instrutor independente haverá uma série de critérios, como:

Ter habilitação na mesma categoria do candidato há pelo menos três anos;

Não ter sido penalizado com a suspensão ou cassação da CNH nos últimos cinco anos;

nos últimos cinco anos; Não ter processo em andamento contra si em relação a penalidades de trânsito;

Não ter sido condenado nem responder a processo por crime de trânsito.

Com relação a movimentação do projeto, entrará em análise na Comissão de Constituição e Justiça para verificação dos aspectos legais, jurídicos e constitucionais, e caso aprovado, seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

Veja como utilizar a CNH digital

Os condutores brasileiros já podem cessar as suas carteiras da habilitação (CNH) exclusivamente pelo celular. Por meio do site e aplicativo, é possível ter acesso a todas as informações dispostas na versão impressa.

Como ter acesso a sua Carteira Digital?

A princípio, as versões digitais daCNHforam disponibilizadas para trazer mais praticidade a vida dos condutores. Saiba como consultar pelo site:

Acesse o site do SENATRAN – antigo Denatran; Na sequência, informe o seuCPF; Depois, digite a senha do gov.br – a mesma senha utilizada para acessar a Carteira Digital de Trânsito; Por fim, aceite todos os termos e verifique as informações.

Quais serviços estão disponíveis pela plataforma?

Bloqueios ativos para a CNH , como suspensões, cassações, etc.;

, como suspensões, cassações, etc.; Dados de identificação do motorista, como o nome, CPF, endereço, data de nascimento, sexo, entre outros;

Detalhes das informações presentes na CNH;

Foto do condutor;

Habilitação de estrangeiro (caso seja necessário);

Histórico de CNH, contendo todas as CNHs do condutor emitidas ao longo dos anos;

PID emitida no período de validade da CNH.