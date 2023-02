Auxílio Brasil: bloqueados do programa tem direito ao Bolsa Família; entenda

Desde o ano de 2022, existem indícios de fraudes no sistema do Auxílio Brasil. A suspeita é de existem milhões de famílias que estão recebendo o benefício de forma indevida. Deste modo, o governo decidiu fazer um pente fino antes de lançar o Bolsa Família.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 10 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil estão sendo avaliados. A expectativa é de que haja cerca de 2,5 de cadastros com algum tipo de irregularidade.

Para realizar esse pente-fino, o Governo Federal está analisando os dados do Cadastro Único (CadÚnico) que é a base para a transferência de renda por meio dos programas sociais. Deste modo, várias famílias estão tendo seus cadastros analisados.

O Tribunal de Contas da União (TCU), emitiu um relatório após as eleições de 2022 indicando fraudes na concessão dos benefícios, inclusive do Auxílio Brasil, e no perfil de quem os recebe. Segundo os dados, houve um aumento muito grande no número benefícios a famílias unipessoais, isto é, famílias compostas por apenas uma pessoa. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, ressaltou que, via de regra, a prática não é ilegal. Porém, abre brechas para irregularidades. Por isso, a análise será realizada e consequentemente, possíveis cortes.

Mas atenção: o pente-fino do Bolsa Família não é a única forma de corte do benefício. As condicionalidades do programa também devem ser seguidas com rigor. Isto é, as famílias beneficiadas devem manter em dia os cuidados em Saúde, Educação e Assistência Social.

Por fim, Dias afirmou ainda que durante o mandato, o objetivo do Governo é tirar o Brasil do Mapa da Fome e da Insegurança Alimentar e Nutricional.

Bloqueados do Auxílio Brasil podem receber Bolsa Família

É importante destacar que quem está no pente-fino do governo ainda poderá receber o Bolsa Família. Para isso, será preciso se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de sua cidade e atualizar as informações do Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico).

Deste modo, se a família cumprir os requisitos do programa, irá continuar a receber os R$ 600,00 que já eram pagos pelo Auxílio Brasil. A novidade é que a partir de março, as famílias que tem em sua composição crianças de zero a seis anos

Quando for comparecer ao CRAS, para atualizar os dados cadastrais, o titular do Bolsa Família deve apresentar os seguintes documentos para comprovação de renda familiar:

Carteira de Identidade;

CPF;

Título de Eleitor;

Carteira de Trabalho;

No caso de trabalho formal, contracheque recente;

No caso de recebimento de pensão, aposentadoria, auxílio doença e/ou seguro desemprego, apresentar extrato bancário.

Documentos dos componentes da família

Maiores de 18 anos: documento de identificação e contracheque, caso tenha trabalho formal, ou estrato bancário caso receba pensão, auxílio ou aposentadoria;

Menores de 18 anos: documento de identificação e declaração escolar.