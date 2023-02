AUXÍLIO-TRANSPORTE será liberado; veja quem recebe

A Prefeitura da cidade de Manaus fez um anúncio animador. Disse que pagará o auxílio-transporte, benefício voltado para motoristas do transporte executivo e alternativo. Dessa forma, a medida será enviada na semana que vem para a Câmara Municipal e, assim, finalizada.

Na matéria desta quarta-feira (15) do Notícias Concursos, você conferirá mais detalhes acerca do novo benefício. Serão centenas de motoristas beneficiados com auxílio-transporte.

Auxílio-transporte será liberado para motoristas de Manaus

O Prefeito de Manaus, David Almeida, não divulgou ainda os detalhes acerca da distribuição desses recursos. No entanto, cerca de 455 motoristas se beneficiarão do auxílio-transporte. Assim, o dinheiro, que será originário do Fumipeq (Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação), terá a distribuição feita pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação.

Portanto, segundo Radyr Júnior, secretário municipal do Trabalho, os profissionais do setor terão uma oportunidade para regularizar a situação junto à Prefeitura. Então, posteriormente, poderão dos processos de licitação que resultarão na entrega dos novos ônibus que circularão em Manaus.

Esta iniciativa visa manter uma organização operacional, bem como regularizar a frota. Contudo, visa também garantir a qualidade e a segurança dos serviços de transporte oferecidos aos usuários.

Dessa forma, durante a reunião, que foi realizada no CCC (Centro de Cooperação da Cidade), o Prefeito revelou que na semana que vem encaminhará a medida para a Câmara Municipal de Manaus. A partir daí é que será feita a aprovação oficial.

Medida será encaminhada à Câmara

David Almeida declarou a intenção de aprimorar todo o sistema do transporte de Manaus. Então, para tal, realizou uma reunião com os representantes do sistema executivo e alternativo, assim como com o IMMU e a Semtepi. Portanto, na semana que vem será encaminhada a minuta da lei à Câmara Municipal.

A minuta objetiva a criação do auxílio-transporte que auxiliará os trabalhadores na regularização dos seus veículos. Sendo assim, a medida permitirá também a publicação do edital de compra dos novos ônibus, bem como da substituição de toda a frota de ônibus do sistema executivo e alternativo de Manaus.

O diretor-presidente do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana), Paulo Henrique Martins, relatou algo preocupante. Certos trabalhadores enfrentam dificuldades em arcar com taxas para regularizar os automóveis.

Dessa forma, Paulo Henrique comentou que, foi aberta uma janela, como parte de um processo da reformulação do transporte alternativo e executivo para licitação do complementar. Assim, os permissionários podem fazer o recadastramento.

Todavia, alguns enfrentam dificuldades de pagamento da taxa de regulamentação dos veículos. Por isso, vão até o Prefeito buscando ajuda. Com isso, o Prefeito resolveu implementar um auxílio que ajude a finalizar o cadastro com o IMMU. Isso permitirá que o processo da regularização deste serviço dê seguimento.

Como obter o benefício?

Os motoristas que, porventura, se enquadram dentro dos requisitos, devem apresentar as documentações na Semtepi (Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação). Mas, é importante ressaltar que o automóvel esteja inspecionado devidamente para o auxílio ser concedido.

Dessa forma, o Prefeito da cidade espera divulgar em breve o edital, assim como realizar todo o processo da modernização das frotas do transporte alternativo. Como já comentado anteriormente, a Prefeitura deseja substituir os ônibus por veículos mais modernos e novos. O auxílio-transporte ajudará bastante a comunidade, como visto.