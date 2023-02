Avril Lavigne e Mod Sun se separam e cancelam o noivado

Fontes próximas ao agora ex-casal nos dizem que os dois tentaram fazer as coisas funcionarem recentemente, entrando e saindo nos últimos meses, mas simplesmente não estava certo. Dizem-nos que eles não apenas pisaram no freio ao se casar – eles também não estão mais juntos como um casal.

A notícia vem logo após as fotos de Avril sair para jantar com Tyga e um grupo de amigos domingo à noite no NOBU.

Fomos informados de que Tyga e Avril pareciam extremamente confortáveis ​​saindo e se abraçaram no estacionamento antes de sair no mesmo veículo. As fontes com quem conversamos dizem que os dois são bons amigos, já há algum tempo, mas não é nada romântico.