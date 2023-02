B2finance CONTRATA PESSOAS em DUAS CIDADES

A B2finance, empresa especializada em serviços de Outsourcing Contábil, Fiscal, Financeiro e processamento de Folha de Pagamentos, com tecnologia acoplada, está em busca de profissionais nas cidades de São Paulo e Barueri. Contudo, caso não seja do estado de SP, também há vaga para trabalhar remotamente. Confira os empregos ofertados:

Analista Contábil Sênior – Temporário – Barueri – SP – Temporário;

Analista de Departamento Pessoal Pleno – Barueri – SP – Temporário;

Consultor SAP – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica: Efetuar levantamento de requisitos do clientes; Propor e redigir propostas de soluções funcionais; Propor e redigir propostas de soluções técnicas; Suporte aos usuários e equipe técnica interna; Ministrar treinamentos; Desenvolvimento de relatórios e consultas.

Mais sobre a B2finance e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a B2finance, é válido frisar que a companhia oferece serviços de BPO de maneira totalmente digital, com informações integradas ao seu ERP. Isto é, trabalha com empresas de diversos setores, promovendo entregas que fazem a diferença para cada negócio, e atendimento focado na melhor experiência dos seus clientes.

Além disso, a B2finance é associada à Kreston International, 12ª maior empresa independente de Consultoria e Auditoria do mundo, pela qual se tornou “Member of Forum of Firms”, garantindo aos seus clientes um padrão de qualidade internacional.

Por fim, também é parceira da SAP, líder mundial em software de gestão empresarial, oferecendo soluções SAP Business One para empresas que desejam crescer de forma estruturada.

