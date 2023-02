Bad Bunny sai ileso em meio à presença maciça da polícia em seu restaurante em Miami

Policiais em Miami desceram sobre coelho maurestaurante do centro da cidade – deixando muitos se perguntando sobre seu bem-estar … mas aprendemos que isso não tem nada a ver com ele.

A churrascaria japonesa do artista de reggaeton, Gekko – da qual ele é co-proprietário com David Grutman – está cercada por dezenas de veículos da polícia no momento – com unidades da SWAT também no local. As ruas estão sendo bloqueadas… e os transeuntes estão filmando a cena dramática.

Existem várias unidades estacionadas bem em frente ao estabelecimento do BB, com policiais entrando e saindo pela porta da frente – então, naturalmente, houve pânico de que algo pudesse ter acontecido com o amado rapper … mas não é o caso. Bad Bunny está ileso.

Fontes diretamente familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … os proprietários do Gekko foram notificados sobre uma possível situação de fugitivo que está ocorrendo no SLS LUX Brickell Hotel – que fica ao lado do Gekko e diretamente acima dele. Isso explica esse tipo de resposta da polícia.

Nossas fontes nos dizem que Gekko não está diretamente envolvido neste assunto … o restaurante é apenas uma porta de entrada para o hotel e está no centro disso por acaso. Também nos disseram que Bad Bunny não está em FL no momento, então ele não está nem perto do que está acontecendo.

Gekko se tornou um grande ponto quente na cidade … quando Bad Bunny e Grutman abriram este lugar em agosto, atraiu uma multidão enorme e muitas celebridades. Então, é bastante conhecido.

Parece que tudo o que a polícia está lidando é fluido. Entramos em contato com o departamento para esclarecer o que exatamente está acontecendo e se há uma ameaça ativa.