BAFTA Awards 2023, estrelas se divertindo na festa pós-festa da Netflix

Rami Malek tirou uma foto com a estrela de “Elvis” Austin Butler … que levou para casa o ouro no início da noite de Melhor Ator Principal – deixando de fora nomes como Brendan Fraser dar Colin farrell . Conforme informamos, Austin deu um grande gritar à família Presley durante seu discurso.

Para quem não sabe, Kate provocou alguma controvérsia no BAFTA de 2018 durante o Time’s Up Movement, se afastando do código de vestimenta todo preto destinado a mostrar solidariedade. Sem tais problemas desta vez com seu vestido branco e luvas pretas.