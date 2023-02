Baixe e instale a atualização AOSP Android 10 para Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 foi um dos dispositivos mais populares em 2013 que tinha 4.3 Jellybean e posteriormente atualizado para a versão 5.0 Lollipop Android.

Mas a versão do Android evoluiu ao longo dos anos para fornecer aos usuários uma nova experiência. Se você ainda possui o dispositivo e deseja saber como atualizar para o Samsung Nota 3 Versão Android, este é o melhor lugar para aprender isso.

O Google lançou o Android Q, popularmente conhecido como Android 10, para muitos dispositivos, mas não para o Note 3. Ele tem alguns recursos interessantes que você adoraria usar em seu dispositivo Samsung, e atualizar para isso valerá a pena.

AOSP significa Android Open Source Project, que fornece código-fonte e informações para criar variantes personalizadas para o sistema operacional Android. Embora todas as ROMs personalizadas sejam executadas no sistema operacional Android, certamente ajudam os usuários a obter uma experiência diferente.

Para esse processo de atualização, usaremos o HavocOS, o mais adequado para dispositivos Samsung, e compartilharemos o passo a passo neste post.

Baixe os arquivos necessários

Você precisará baixar alguns arquivos para atualizar o HavocOS para atualizar seu Galaxy Note 3 para o Android 10. Compartilhei os links abaixo para ajudá-lo a baixar rapidamente os arquivos necessários.

Você precisa baixar quatro arquivos antes de iniciar o processo – ROM, TWRP Image File, Gapps e Odin. Os arquivos Odin e TWRP são para o seu PC, e a ROM e os Gapps devem ser armazenados no seu telefone.

Também é necessário baixar os arquivos corretos de acordo com a variante, portanto, verifique a descrição antes de baixar um determinado arquivo.

ROM

ROM significa Read Only Memory, e uma ROM personalizada substitui o sistema operacional do seu dispositivo. Para atualizar seu Samsung Galaxy Note 3, você precisa alterar o sistema operacional e substituí-lo pelo HavocOS.

Antes de iniciar o processo de download, selecione o correto para que o processo não falhe e você não enfrente nenhum erro.

Arquivo de imagem TWRP

TWRP é um projeto de código aberto para todos os dispositivos Android que ajuda os usuários a instalar firmware de terceiros em seus dispositivos. Eles também podem fazer backup do sistema atual para proteger os dados.

Você verá muitos dispositivos Samsung lá; você precisa encontrar o Samsung Galaxy Note 3 em um determinado local. Na próxima página, selecione a variante de acordo com o modelo do seu dispositivo e faça o download no seu dispositivo.

https://twrp.me/Devices/Samsung

lacunas

https://opengapps.org/

O Google Apps, conhecido como Gapps, é um pacote essencial para ROMs personalizadas, pois fornece todos os aplicativos do Google necessários, como o Google Play Services, para ajudar a ROM a funcionar corretamente.

Você encontrará Gapps para todos os dispositivos Android, mas para Samsung Galaxy Note 3, plataforma ARM, Android 10 e variante PICO será o mais adequado.

Este arquivo não é necessário, mas para ajudar a ROM a funcionar sem problemas com este sistema operacional, você deve baixá-lo.

Odin

Odin é um software de flash de firmware usado para se comunicar no modo de download. Portanto, primeiro você precisará baixar este aplicativo em seu computador para instalar uma imagem de firmware personalizada.

Você obterá muitas versões do Odin no site, mas sugiro que instale a versão mais recente para que funcione com mais facilidade.

Após a conclusão do download, instale-o em seu computador clicando no botão Sim sempre que solicitado.

https://odindownload.com/

DICA: Embora não importe muito onde você coloca os arquivos Gapps e ROM em seu telefone, sugiro que você os guarde no armazenamento do dispositivo e evite usar o armazenamento do cartão SD.

Depois de baixar todos os recursos necessários e colocá-los no armazenamento correto, você está pronto para a instalação.

Mas não será fácil para você se estiver fazendo isso pela primeira vez. Portanto, para fazer isso sem erros, confira as etapas abaixo que compartilhei e siga cada uma delas meticulosamente.

Primeiro, abra o aplicativo Odin no seu computador.

Agora, conecte seu telefone ao computador usando um cabo USB.

Na seção Log, você verá que o dispositivo foi adicionado.

Agora, na janela do Odin, clique no botão PA botão.

Isso o levará ao Gerenciador de arquivos do seu computador; você precisa encontrar o arquivo TWRP e clicar no botão Começar botão para iniciar o processo de piscar.

Depois de baixar o arquivo de imagem, seu celular inicializará no modo de recuperação.

Quando você estiver na recuperação do TWRP, clique em Limpar .

Em seguida, toque em Limpeza avançada .

Selecione ART Cache, Sistema, Dados e Cache do menu.

Depois disso, você deve deslizar o botão “ Deslize para limpar ”opção.

Você deve retornar à página de recuperação do TWRP pressionando o botão Voltar.

Em seguida, toque no Instalar botão.

Ele mostrará todos os arquivos em seu dispositivo; você precisa localizar o arquivo ROM onde você baixou ou moveu.

Clique no nome do sistema operacional Havoc.

Em seguida, deslize o botão “ Deslize para confirmar Flash ”opção.

Agora, o processo de flash será iniciado e levará um tempo para ser concluído.

Depois de terminar, você precisa ir para a página de recuperação e tocar no Instalar botão.

Selecione o arquivo Gapps e deslize “ Deslize para confirmar Flash ” no fundo.

Levará algum tempo para ser concluído novamente, então você deve esperar até que seja concluído.

Por fim, retorne à página de recuperação do TWRP e selecione o Reinício opção.

Essa primeira inicialização após a instalação da ROM personalizada levará cerca de 30 minutos, então não se preocupe; espere.

Depois de inicializar, você pode navegar até as configurações do seu dispositivo e, em seguida, sobre o telefone para verificar a versão do Android. Você verá que atualizou para o Android 10 e pode usar todos os recursos.

Conclusão

Então, este é o guia sobre baixando e instalando AOSP Android 10 Update para Galaxy Note 3. Agora você pode atualizar sua versão Android do Samsung Galaxy Note 3. Se você seguiu cada passo, com certeza conseguirá fazer isso sem nenhum erro. Ainda assim, se você encontrar algum problema, informe-me nos comentários abaixo.

