Baltimore Ravens enfrenta decisão difícil sobre contrato de Lamar Jackson

Tele Baltimore Ravensestão enfrentando uma decisão crucial nesta offseason enquanto lidam com o que fazer sobre o contrato do quarterback estrela Lamar Jackson.

O jogador de 24 anos deve se tornar um agente livre quando o novo ano da liga começar, deixando os Ravens em uma posição precária enquanto negociam seu futuro com o time.

Apesar das preocupações com seu histórico de lesões, o corvos estão ansiosos para reter Jackson, quem era o NFL MVP em 2019 e se estabeleceu como um dos zagueiros mais dinâmicos e empolgantes da liga. Como um quarterback de dupla ameaça, a habilidade de Jackson de passar e correr faz dele uma presença formidável em campo.

No entanto, as negociações entre os Ravens e Jackson atingiram um obstáculo sobre a quantia de dinheiro garantido que ele está buscando. Relatórios sugerem que Jackson está procurando um contrato na região de $ 230 milhõeso que o tornaria um dos jogadores mais bem pagos da liga.

O que Jackson quer para selar o acordo?

O corvos teriam oferecido significativamente menos em garantias do que Jackson está procurando, deixando ambos os lados com algum caminho a percorrer antes que eles possam chegar a um acordo. Se as negociações pararem, os Ravens podem recorrer à franquia de Jackson, mas é improvável que isso satisfaça o quarterback, que busca segurança a longo prazo.

Apesar das preocupações com seu histórico de lesões, a capacidade de Jackson de eletrizar um jogo o torna um recurso valioso para os Ravens. Ele disputou 12 jogos em cada uma das duas últimas temporadas, mas suas atuações em campo foram suficientes para demonstrar seu valor ao time.

Com as negociações definidas para aumentar à medida que o prazo de agência livre se aproxima, os Ravens precisarão tomar algumas decisões difíceis sobre o futuro de Jackson. Eles estarão ansiosos para manter um dos zagueiros mais talentosos da liga, mas precisarão encontrar uma maneira de atender às demandas financeiras dele para que isso aconteça.