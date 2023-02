Bam Margera dando a seu pai o manto de Elvis, graças a Priscilla Presley

Dizem-nos que a ex-esposa de Elvis – e mãe do falecido Lisa Maria Presley — ouviu falar que o pai de Bam era um grande fã de Elvis, então ela deu a Bam uma das vestes pessoais do Rei… e um anel!!!

Você pode ver no vídeo o quão animado Bam está por poder presentear o pai com o manto.

Quanto ao anel, dizem que Bam o deu ao rapper Yelawolf – que você vê saindo com Bam no vídeo – porque combina com ele e Bam o considera o novo rei do Rock ‘n’ Roll.