Bam Margera decepcionada com os comentários públicos da ex-esposa e visita o clube de strip

Parece Bam e Nikki Boyd A separação judicial de Bam já está ficando desagradável… com Bam indo online para responder às suas recentes alegações sobre o que a levou a entrar com o pedido de separação.

Bam postou uma foto de Nikki, Fénix e a si mesmo em tempos mais felizes, e legendou … “Estou muito desapontado com o que Nikki e seu advogado disseram publicamente sobre mim como pai. Eu amo meu filho mais do que tudo neste mundo. Na verdade, tenho apoiado meu filho. Ninguém conhece meu lado da história, o que me deixa triste. Mas espero que um dia eles conheçam.”

TMZ divulgou a história … Nikki puxou o gatilho pedido de separação judicial semana passada, com seu advogado David Glass dizendo-nos que a decisão foi um resultado direto de Bam passar um tempo com seu filho enquanto ela acreditava que ele era Sob a influência .

Alguns dias depois que Nikki entrou com o pedido de separação legal, Bam foi para Las Vegas, fazendo uma aparição no fim de semana passado no Day of the Dead Horror Con.