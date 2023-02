Banco do Brasil anuncia novidade impressionante; confira

O Banco do Brasil está com novidades para os correntistas. Em breve os clientes correntistas poderão pagar tributos utilizando criptomoedas. Atualmente, a nova função está em fase de testes, sendo disponibilizada apenas para aqueles que possuem criptoativos reservados na startup Bifty, rede especializada em blockchain, que se trata de uma espécie de bancos de dados criptografado.

Serviços da Bifty

Primeiramente, é importante salientar que a ação se trata de uma parceria entre o Banco do Brasil e a startup Bifty, que é uma rede especializada em bancos de dados criptografado.

De acordo com as informações oficiais, a startup Bifty será responsável por disponibilizar aos bancos tradicionais e digitais, ferramentas que irão possibilitar a realização de pagamentos de guias de tributos e taxas por meio de convênios realizados entre o Banco do Brasil, União, governos locais e concessionárias de serviços públicos.

Até o momento, a ferramenta só está disponível para as pessoas que utilizam o Bifty, que pode ser realizada como um pagamento de um boleto em código de barras.

Dessa forma, o usuário só precisa escolher com quais criptomoedas deseja pagar o tributo e capturar o código de barras com a câmera do celular ou digitar os números.

A saber, ao realizar o procedimento, a criptomoeda é convertida em reais e o pagamento do tributo é feito automaticamente.

Criptomoeda do Nubank

Na tentativa de aumentar sua rede de clientes e expandir os seus serviços no mercado, o Nubank acaba de anunciar o lançamento da sua primeira criptomoeda: a Nucoin. Ao que tudo indica, a moeda digital está vinculada ao atrativo programa de fidelidade da fintech.

Veja mais detalhes sobre o novo serviço a seguir!

O que são as criptomoedas?

A criptomoeda, para quem não sabe, é um tipo de dinheiro totalmente digital. Diferentes das moedas tradicionais, como o real ou dólar, essas não são emitidas por governos ou instituições conveniadas.

Dessa forma, a “Criptomoeda” é um termo dado a moedas digitais descentralizadas, criadas em uma rede de blockchain através de sistemas avançados de criptografia. Em razão disso, são mais seguras.

Por suas características, essas moedas só existem na internet, por meio da “rede blockchain”, que é um sistema que permite o envio e recebimento de informações pela internet.

Nubank anuncia a criação da Nucoin

Em 2023, a fintech estuda lançar o token Nucoin. Para quem não sabe, em junho deste ano, a empresa liberou a oferta de compra e venda e armazenamento de bitcoin, USDP e ethereum, em um projeto com a Paxos.

Segundo o banco digital, a instituição conseguiu atingir 1,8 milhão de clientes brasileiros neste segmento. Vale ressaltar que a novidade é similar à do Banco Original, que lançou um utility token. Até então, o produto do Original permite o seu uso em sua plataforma de benefícios.

Neste sentido, o Nubank informou que irá convidar os clientes para fazer parte das discussões do projeto do Nucoin e de demais temas ligados a Web. De acordo com a fintech, o token terá lançamento na Ethereum juntamente com a Polygon.

Vale ressaltar que a blockchain começou a ser usada por diversos projetos de criptomoedas por ser mais rápida e mais econômica.