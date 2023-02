Banco Inter anuncia novo tipo de serviço; Veja qual!

Sendo uma das instituições financeiras digitais mais conhecidas do país, o Banco Inter oferece diversas facilidades aos seus clientes. Porém, com tantas opções, pode ser difícil absorver tudo de uma vez, fazendo com que algumas delas sejam desconhecidas pela grande maioria dos clientes, entre elas a Inter Cel.

Em junho de 2020, o Banco Inter anunciou sua própria operadora virtual (MVNO), utilizando a mesma infraestrutura de cobertura da Vivo. Vale ressaltar que o banco digital já realizou outra parceria com a Surf Telecom e a rede móvel da TIM. Contudo, a mesma foi desfeita em 2021.

Como funciona a Inter Cel?

A Inter Cel é uma MVNO, ou seja, uma Operadora Móvel Virtual que utiliza a infraestrutura da Vivo. Sendo assim, os planos são oferecidos pela Vivo, cabendo ao Banco Inter vender, distribuir e realizar a recarga dos chips pelo próprio app.

Além disso, as antenas da Vivo oferecem cobertura de telefonia e internet. Atualmente, a operadora já cobre mais de 4.200 cidades, permitindo que os sinais 4G da Vivo cubram 88% da população do Brasil, tornando a Inter Cel uma das operadoras com maior cobertura do país.

Planos Inter Cel

Os planos da Inter Cel são mensais e o cliente pode escolher entre diferentes pacotes de dados e chamadas, garantindo bônus de internet, ligações ilimitadas e bônus adicionais em todos os planos.

Franquia internet Franquia para redes sociais Preço mensal 5 GB, sendo: 2 GB franquia + 2 GB bônus 1 GB R$ 30, com cashback de R$ 1,20 14 GB, sendo: 5 GB franquia + 4 GB bônus 5 GB R$ 45, com cashback de R$ 1,80 23 GB, Sendo: 10 GB franquia + 3 GB bônus 10 GB R$ 70, com cashback de R$ 2,80

É importante ressaltar que a franquia focada na rede social está disponível em aplicativos como Instagram, TikTok, Twitter, Facebook Messenger, Telegram, Pinterest e Tinder. Além disso, a Inter Cel oferece planos que incluem chamadas ilimitadas e também permitem acesso ilimitado aos aplicativos WhatsApp, Waze, Moovit e Banco Inter.

Por fim, a adesão ao programa Inter Cel será gratuita. Ao aderir a um plano, será cobrado apenas o valor do plano selecionado.

Como solicitar?

Para se cadastrar na Inter Cel, a pessoa deve ser correntista do Banco Inter e contratar o plano pelo aplicativo do banco digital, disponível na App Store e no Google Play. Veja como solicitar o chip:

Faça login no aplicativo do Banco Inter, usando sua conta;

Na página principal do app, acesse “Shopping”;

Role a tela para baixo e encontrará a Inter Store;

Escolha entre o chip físico e o chip virtual (eSIM);

Insira seu CEP para calcular o prazo de entrega (0 frete para o primeiro chip físico é gratuito);

Adicione o produto ao carrinho e conclua a compra.

Após escolher a opção que mais lhe convém, o cliente deve aguardar o prazo de entrega dos chips antes de prosseguir. Depois de entregue, basta seguir as etapas do aplicativo para desbloquear o chip. Por fim, após o desbloqueio, ative o chip e poderá utilizá-lo.

Em uso, através da Inter Cel, o cliente poderá monitorar o consumo de internet e os minutos, mudar de plano a qualquer momento diretamente no app, solicitar e monitorar a portabilidade do seu número e contratar pacotes adicionais quantas vezes for necessário.