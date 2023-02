O Banco Mercantil possui mais de 8 décadas de existência e carrega em sua trajetória solidez e tradição. Trata-se de uma empresa que se destaca pela eficiência entregue em seus serviços e busca por novos profissionais para fazer parte do time complementar o sucesso e suas atividades. Nesta data, novas vagas de empregos foram divulgadas em várias regiões do país. Confira, a seguir.

Banco Mercantil anunciou oportunidades de contratação pelo Brasil

O Banco Mercantil investe constantemente em inovação, tecnologia e no desenvolvimento sustentável e deseja ser o melhor ecossistema financeiro para os brasileiros. A empresa foi fundada com o objetivo de melhorar a experiência de seus clientes a partir de soluções personalizadas.

Com o intuito de fortalecer o sucesso de sua trajetória, a empresa abriu novas oportunidades de empregos em várias regiões do Brasil.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analis. de Estratégia e Relacionam. com Investidores – Belo Horizonte/MG;







Especial. de Estratégia Retenção e Recuper. de Crédito – Belo Horizonte/MG;







Analis. de Prevenção de Fraudes PL – Belo Horizonte/MG;







Especial. FF&A – Minas Gerais;







Analis. FF&A PL – Belo Horizonte/MG;







Geren. Beneficiários INSS – DF, GO, BA, MG, MS, MT;







Analis. de Sistema Jr – Belo Horizonte/MG;







Escriturário de Agência – GO, BA, DF, MG, MS, MT;







Analis. de Data e Analytics Jr – Belo Horizonte/MG.

Veja também: Yamaha divulgou novos EMPREGOS pelo país; veja as regiões

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em fazer parte da equipe, basta cadastrar um currículo atualizado através do link mencionado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.