O Banco Sofisa teve sua primeira unidade inaugurada em 1961 e atualmente é uma das mais tradicionais instituições financeiras presentes no Brasil. Há pouco tempo, a empresa realizou a abertura de diversas oportunidades de empregos e está em busca de pessoas comprometidas e especializadas para fazer parte do time. Confira, a seguir.

Banco Sofisa abre EMPREGOS em várias regiões do Brasil

O Banco Sofisa é especializado no atendimento a empresas e grandes investidores e nestas 6 décadas de trajetória destaca-se pela eficiência e qualidade entregue em seus serviços. Atualmente, a empresa reúne uma gama de clientes e tem sido parceiro de confiança de diversas empresas em vários países do mundo.

Nesta data, a companhia realizou abertura de novas oportunidades de trabalho em vários estados do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos candidatos.

Analis. de Operação Júnior – São Paulo;







Geren. Comercial Middle – Rio de Janeiro;







Analis. de People Analytics Senior – São Paulo;







Geren. de Assessoria Advanced – São Paulo;







Auditor Interno – São Paulo;







Hunter – São Paulo;







Assisten. de PJ Smart – São Paulo;







Geren. Comercial PJ Smart Líder – Salvador/BA, Manaus/AM;







Assisten. de Relacionamento – São Paulo;







Banco de Talentos – São Paulo.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Aos participantes interessados em realizar a inscrição e participar do processo seletivo, basta visitar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referentes às oportunidades disponíveis, além de um link onde o candidato poderá acessar e cadastrar um currículo para análise.

