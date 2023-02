Barcelona: A luz do Barcelona se apaga sem Pedri

Barcelona estão faltando Pedri. O espanhol tornou-se um jogador-chave para Xavi Hernández‘vapor. Quando ele não está, tudo fica muito mais difícil no ataque.

A equipa carece de clareza de ideias no terço final. Alguém para quebrar as linhas, para jogar o passe final.

Se somarmos a isso o fato do canário ter assumido um papel inesperado de artilheiro, é natural constatar que a equipe está passando por uma queda de rendimento. Já custou a eles três jogos sem vencer em quatro.

Desde que eles perderam Pedrino jogo de ida contra Manchester Unitedeles só conseguiram vencer um jogo, aquele contra Cádiz na Liga Santander. O balanço é preocupante (duas derrotas, uma vitória e um empate). O mais grave de tudo é que custou a eliminação da Liga Europa.

Na Liga Santander, o Almería a derrota, embora dolorosa, não é muito cara para os Blaugrana. Real MadridO empate de Madrid no dérbi de Madrid minimiza as consequências dessa derrota.

Um longo feitiço

O problema é que os catalães não têm esperança de recuperá-lo no curto prazo. Ele não estará disponível para a partida de quinta-feira da Copa del Rey contra Real Madrid.

Neste momento, Xavi não encontrou um jogador para substituir o espanhol. ele tentou Sergi Roberto e Frank Kessiemas nenhum deles pode igualar o desempenho do As palmas jogador juvenil.

Na reta final do jogo em Almería, Xavi testado Paul Tower. Talvez seja esse o caminho a seguir no futuro imediato. Outra coisa é se ele se atreve a fazê-lo contra Real Madrid.

O precedente da temporada anterior

No ano passado, algo semelhante aconteceu. BarcelonaA temporada de acabou sem Pedri. Ele teve que sair lesionado no intervalo do jogo em que foi eliminado pela Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt.

No jogo seguinte pelo campeonato, em que também esteve ausente, perdeu fora de casa por 1-0 para o Cádiz. Dois jogos depois, nova derrota para o Vallecano Ray com o canário no banco e deu adeus ao título.