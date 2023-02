Barcelona: A reação de Gerard Piqué à eliminação do Barcelona: É uma bagunça do caralho

Gerard Piquéo rosto de era uma foto. Barcelonaa derrota do Liga Europa coincidiu com o início do show da Liga dos Reis no Twitch e o catalão estava visivelmente puto.

Depois de ouvir alguns comentários de seus companheiros ao entrar no programa de bate-papo, Piqué confessou que estava assistindo ao jogo e ficou furioso.

“Foi uma bagunça do caralho”, declarou Piqué.

O Barcelona, ​​após ter sido eliminado da Liga dos Campeões por não ter passado da fase de grupos, foi eliminado da Liga Europa após empatar o jogo de ida e perdendo por 2-1 em Old Trafford contra o Manchester Unitedclube que realmente deu a Piqué sua estreia no futebol sênior.

Gols de Fred e Antonio completou a reviravolta do Manchester United depois que Robert Lewandowski colocou os blaugrana na frente na cobrança de pênalti aos 18 minutos de jogo.