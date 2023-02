Barcelona: Al-Nassr faz oferta astronômica para tentar Busquets a se juntar a Cristiano Ronaldo

Sérgio BusquetsO futuro com o Barcelona permanece incerto, mas uma opção no horizonte pode ser a chance de se juntar ao ex-rival Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

O clube saudita está supostamente preparado para fazer a ele uma oferta astronômica para se juntar ao projeto.

O meio-campista catalão ainda pode ficar no Camp Nou além do verão, mas está considerando uma mudança de cenário nos últimos anos de sua carreira como jogador.

Em um estágio, a MLS parecia inevitável, mas nos últimos meses outras possibilidades se abriram.

Busquets pode se juntar a Ronaldo

Segundo ‘Mundo Deportivo’, uma oferta que já pode estar na mesa para o jogador de 34 anos é do Al-Nasrclube saudita que recentemente assinou Cristiano Ronaldo.

Na Arábia Saudita, eles estão ansiosos para trazer grandes estrelas para sua liga doméstica para adicionar credibilidade à sua candidatura à Copa do Mundo de 2030, assim como o Qatar fez antes deles.

A oferta pode muito bem ser tentadora para Busquetspelo menos no sentido econômico, já que o Al-Nassr estaria disposto a pagar a ele 18 milhões de euros isentos de impostos por temporada durante dois anos.

O meio-campista está esperando o que Barcelona tem a dizer antes de avaliar seu próximo movimento.

Não faz muito tempo, parecia certo que sua carreira blaugrana estava chegando ao fim. No entanto, a insistência de Xavi que ele fique mais um ano o fez pelo menos pensar nisso.

Decisão de Busquets

A única certeza agora é que Busquets não faltam ofertas enquanto ele pondera sobre as coisas.

Nas próximas semanas ou meses, descobriremos se Xavi vai realizar seu desejo e que tipo de papel ele pode ter em mente para o veterano na próxima temporada.

Muito tem sido feito sobre Barcelonaprocura de um Busquets substituição e sua falta de recursos financeiros para fazê-lo.

Mantê-lo por mais um ano pode significar adiar a substituição ou optar por um jogador mais jovem que possa desenvolver e dividir minutos com Busquets antes que o último se mova.