Barcelona: Barcelona diz ter pago 1,4 milhões de euros ao vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros, Enriquez Negreira

Fárbitro de vermes Jose Maria Enriquez Negreira foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol de 1994 a 2018.

O Ministério Público descobriu que Barcelona pagou entre 2016 e 2018 o montante de 1,4 milhões de euros à DASNIL 95, empresa detida por Negreira.

De acordo com o programa ‘Que t’hi juges’ da SER Catalunya, Barcelona pagou à DASNIL 95 SL um montante de 532.728,02 euros em 2016, seguido de 541.752 em 2017 e 318.200 em 2018.

A investigação foi instaurada em decorrência de fiscalização fiscal da referida empresa. Negreira e o filho já prestaram depoimento no Ministério Público.

Ele garantiu à SER que nunca houve tratamento favorável aos Blaugrana e que esses pagamentos, dos quais não forneceu faturas, se deviam a um trabalho de assessoria, que consistia em explicar aos jogadores como deveriam se comportar durante as partidas com os árbitros .

Ele também deu recomendações sobre o que eles poderiam ou não fazer, dependendo de quem era o árbitro que estava arbitrando a partida.

No entanto, segundo a declaração de Negreira à Agência Tributária, o ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros “não apresentou qualquer documento comprovativo de ter prestado serviço a Barcelona“.

Citado pelo mesmo programa de rádio, o ex-presidente José Maria Bartomeu garante que os pagamentos foram interrompidos por “uma política de corte de custos” e revelou que os relatórios já existiam “pelo menos em 2003”, quando chegou ao clube, e que foram pagos “de forma contínua” até 2018.

A mesma versão é suportada por Sandro Roselldiretoria da empresa, segundo o mesmo programa de rádio, enquanto o ex-vice-presidente João Gaspart garante que “não tem registro” desses pagamentos.

declaração do barcelona

O clube divulgou um comunicado para responder a esta informação e oferecer sua versão do que aconteceu. O texto diz o seguinte:

“Dada a informação transmitida hoje no programa Que t’hi jugues em Ser Catalunya, FC Barcelonaciente dos fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público sobre pagamentos efetuados a empresas externas, faz questão de esclarecer:

“Que FC Barcelonano passado, contratou os serviços de um consultor técnico externo, que disponibilizou, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categorias inferiores do Estado espanhol para os diretores técnicos do Clube.

“Além disso, o relacionamento com o próprio provedor externo foi estendido para incluir relatórios técnicos relacionados à arbitragem profissional, a fim de complementar as informações exigidas pela comissão técnica das equipes titulares e reservas, prática comum em clubes de futebol profissional.

“Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado é prestado por um profissional lotado no Departamento de Futebol.

“FC Barcelona lamenta que esta informação apareça justamente no melhor momento esportivo da atual temporada.

“FC Barcelona tomará medidas legais contra quem viole a imagem do Clube com possíveis insinuações contrárias à reputação da entidade que possam surgir em decorrência desta informação.”