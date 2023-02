Barcelona: Barcelona enfrenta possíveis sanções: eles podem ser rebaixados?

TReal Federação Espanhola de Futebol (RFEF) colocou-se à disposição da justiça para investigar o ‘caso Negreira’.

Barcelona supostamente pago Jose Maria Enriquez Negreirao ex-segundo no comando da Comissão Técnica de Árbitros, um montante de quase 1,7 milhões de euros para receber relatórios de arbitragem.

De acordo com o programa ‘Que t’hi juges’ da SER Catalunya, Barcelona pagou à DASNIL 95 SL um valor de 532.728,02 euros em 2016, seguido de 541.752 em 2017 e 318.200 em 2018.

Isto é algo que colide frontalmente com os Estatutos da RFEF no Artigo 22: Direitos básicos e obrigações dos membros. As alíneas d e e têm a seguinte redação:

“Observar os princípios de lealdade, integridade e desportivismo de acordo com os princípios do fair play, o que inclui, nomeadamente, a obrigação de abster-se de qualquer actividade que ponha em perigo a integridade da RFEF ou das suas competições, ou que traga descrédito ao futebol.

“Abster-se de aceitar ou dar presentes, bem como de aceitar ou dar quaisquer benefícios que possam razoavelmente ser considerados excessivos de acordo com a cultura e os costumes locais, incluindo convites de terceiros com interesse nas decisões futuras da RFEF. No caso Em caso de dúvida, deverá ser consultado o Secretariado-Geral da RFEF.”

A RFEF vai intervir?

Parece que a Real Federação Espanhola de Futebol não vai intervir, a menos que haja um pedido específico da justiça. O caso está atualmente nas mãos da Promotoria de Barcelona e negreira é a única que está sendo investigada por fiscalização fiscal.

Por enquanto, Barcelona são apenas suspeitos de imperícia, mas não estão sendo investigados pelo Ministério Público.

A RFEF continua um pouco à margem porque é algo que supostamente aconteceu quando o ex-diretor estava no comando.

“O CTA quer deixar claro que Mr. Enriquez Negreira não faz parte de nenhuma estrutura federativa desde que a mudança de administração foi realizada após as eleições de 2018″, lê-se no comunicado da RFEF.

“A Comissão Técnica de Árbitros lamenta as condutas susceptíveis de atentar contra a deontologia do espólio. Nenhum árbitro activo ou membro dos órgãos da CTA pode realizar qualquer trabalho susceptível de entrar em conflito de interesses.

“A CTA coloca-se à disposição dos Tribunais de Justiça para prestar a sua máxima colaboração em qualquer tipo de informação que esta Comissão possa prestar.”

Rebaixamento é uma possível sanção

Mas o caso vai além disso e pode entrar no campo das infrações gravíssimas, que constam do Real Decreto da Disciplina Desportiva (1591/1992), publicado no BOE em 19 de fevereiro de 1993.

O artigo 14 deixa claro que uma equipe pode enfrentar o rebaixamento devido a “ações destinadas a predeterminar, por meio de preço, intimidação ou simples acordos, o resultado de um teste ou competição”.

É aqui que o Conselho Superior do Desporto pode entrar em jogo. No entanto, por enquanto as autoridades estão investigando o caso.