Barcelona: Barcelona salta de escândalo em escândalo

EUNos últimos anos, o Barcelona passou de escândalo em escândalo. Quando parece que se extinguiu o fogo de um escândalo, surge outro.

A mais recente foi o pagamento de 1,4 milhões de euros a Enriquez Negreira por relatórios técnicos quando o ex-árbitro era vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros.

Barcelona têm se defendido argumentando que todos os grandes clubes possuem laudos de arbitragem, mas o fato de esses laudos terem sido realizados pela empresa de um diretor da Associação e os valores pagos tem levantado muitas dúvidas.

Houve muitos casos escandalosos. Das propinas de José Luis Nunez a fiscais de impostos para favorecer suas empresas, que terminaram com o ex-presidente na prisão, à assinatura de Neymarpelo qual o clube e seus dirigentes passaram por dois processos judiciais (um dos quais ainda está aberto), o caso de espionagem Barcagate, a ação de responsabilidade de Laporta, Gerard Piquéos negócios do clube com a Supercopa da Arábia Saudita e mais recentemente as disputas do clube com a LaLiga Santander.

Duas ações judiciais decorrentes da contratação de Neymar

A assinatura de Neymar criou uma série de problemas para o Barcelona desde o primeiro dia.

Rosell, Neymar, Bartomeu e Zubizarreta.FRANCESC AVANÇADO

O primeiro caso, que começou com a denúncia de um integrante sobre as contas da operação do brasileiro, terminou com Barcelona sendo condenado após os advogados do clube fazerem um acordo com a Receita Federal.

Barcelona teve que pagar 5,5 milhões de acordo com a decisão, embora tenha pago anteriormente outras quantias para regularizar a situação. O pacto também implicava que Sandro Rosell e José Maria Bartomeu foram inocentados das acusações de que foram acusados.

A contratação do brasileiro também abriu outro processo judicial chamado Neymar 2 após denúncia da empresa DIS, que detinha os direitos do jogador.

A empresa acreditava que Barcelona, ​​Santos, o jogador e sua família havia arquitetado um esquema para evitar pagar o que era devido ao DIS por meio de vários contratos paralelos.

No final do ano passado, o juiz proferiu sentença absolvendo todos os réus. No entanto, o julgamento não é definitivo, pois a empresa brasileira anunciou que vai interpor recurso.

Ação de Responsabilidade

Quando Sandro Rosell foi eleito presidente, uma das primeiras coisas que fez foi uma investigação interna para analisar a gestão do John Laporta em seu primeiro mandato como presidente do clube.

Joan Laporta e Joan Oliv.PACO LONGO

O novo presidente reformou as contas que A porta apresentaram e passaram de um lucro de 11 milhões para um prejuízo de quase 80 milhões.

Os membros votaram a favor (Sandro Rosell votou em branco) de uma ação de responsabilidade contra a diretoria anterior. Isso significava que todos os diretores teriam que responder com seu dinheiro por essas perdas.

Depois de anos de processo e enorme desgaste desses diretores, todo o processo deu em nada, pois o Tribunal Provincial rejeitou o recurso do Barcelona.

Quando John Laporta ingressou no clube em seu segundo mandato, abriu uma investigação interna sobre a gestão de Bartomeu como presidente do clube.

Os resultados desta investigação foram repassados ​​ao Ministério Público para que este pudesse abrir inquérito caso considerasse os fatos puníveis, o que não fez até o momento.

O presidente descartou apresentar uma Ação de Responsabilidade à Assembleia de associados.

Barcagate

Este foi um dos episódios mais chocantes de bartomeumandato de. Segundo informações da Cadena Ser, Barcelona contratou várias empresas para monitorar e desacreditar várias personalidades do Barcelona como candidatos à presidência, jogadores, jornalistas, etc. nas redes sociais.

Jogadores como Messi e Piqué foram alguns dos prejudicados e também se sabia que o clube pagava jornalistas para favorecer a diretoria.

Este caso está nas mãos do juiz que continua com a investigação, várias buscas foram feitas na sede do clube, mas até agora nenhuma acusação foi feita.

Este caso foi determinante para uma moção de censura contra Bartomeu, que decidiu renunciar.

Piqué e a Supercopa da Espanha

A Federação Espanhola de Futebol e a empresa Kosmos, cujo proprietário é Gerard Piquéteriam trabalhado juntos para garantir que a Supercopa de España seja realizada na Arábia Saudita.

Por isso, e segundo vários relatos, teriam recebido uma suculenta comissão. O El Confidencial revelou os áudios das conversas entre Piqué e Luis Rubiales:

“Antes de não ficar com nada, você fica com seis quilos. E a gente pressiona a Arábia Saudita e talvez a gente consiga… (…) a gente pega mais um pau ou dois paus…” pode ser ouvido em esses áudios.

O futebolista disputou esta competição com Barcelona. O juiz está investigando os fatos até hoje.

Barcelona, ​​LaLiga Santander e a justiça ordinária

As diferenças entre LaLiga e Barcelona são manifestos. Além disso, nas últimas semanas, eles recorreram aos tribunais.

Os Blaugrana processaram a LaLiga por impedi-la de aumentar sua massa salarial em 15 por cento, como os 38 clubes que votaram a favor da entrada do fundo CVC Capital Partners nas duas principais divisões da Espanha.

Barcelona reclamou que não pode competir em igualdade de condições. Los Cules então recorreu aos tribunais comuns para tomar medidas cautelares para que a LaLiga tivesse que registrar Gavicomo aconteceu.

Nas próximas semanas, o clube entrará com uma ação para que um juiz decida a seu favor, caso contrário, a liminar será cassada. Esta não é a primeira vez que recorre aos tribunais ordinários.

Anteriormente, o fazia para pedir a suspensão Lewandowskibanimento de três jogos do CAS, que o CAS rejeitou.