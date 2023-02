Barcelona: Caso Negreira: O Barcelona foi quem mais se beneficiou dos árbitros?

Scandal assume o comando do futebol espanhol depois da notícia de que o Barcelona pagou 1,4 milhões de euros a Enriquez Negreira, vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, quando ainda era membro da comissão.

Com o cuidado necessário que sempre acompanha a palavra ‘suposto’, fazemos uma retrospectiva para analisar o comportamento dos árbitros em relação à equipe azulgrana, comparando seus números de arbitragem com os do Real Madrid.

Segundo a informação do SER Catalunya, os pagamentos ao Negreira ocorreram entre 2016 e 2018, mas o que aconteceu na LaLiga durante esse período?

Em termos de títulos da liga, Barcelona ganhou dois títulos da liga e Real Madrid um, embora o fato mais significativo tenha sido que o time catalão passou 746 dias – de 14 de fevereiro de 2016 a 1º de março de 2018 – sem pênalti contra eles.

Recordemos que 2016/17 e 2017/18 foram as duas últimas épocas sem VAR, um antes e um depois no futebol que mudou a forma de arbitrar e que ainda hoje continua a gerar polémica.

temporada 2016/17

Na temporada 2016/17 Real Madrid levou o título à frente do Barcelona.

Com Zinedine zidane no banco e Cristiano Ronaldo como a grande estrela, Los Blancos acabou tendo um ótimo com 93 pontos.

No entanto, aquela temporada gerou polêmica, já que o Barcelona ainda se lembra do gol fantasma no Estádio Benito Villamarin ou do handebol de Bruno no Villarreal.

E em Madri se lembram do impedimento de Lionel Messi contra o Espanyol ou dos pênaltis contra o Valencia, mas o que dizem os números?

Barcelona: 9 pênaltis a favor e 0 contra; 1 cartão vermelho e 10 adversários expulsos.

Real Madrid: 8 pênaltis a favor e 4 contra; 2 cartões vermelhos e 4 adversários expulsos

temporada 2017/18

Foi um grande ano para o Barcelona contra um Real Madrid que sumiu na LaLiga e que acabou focando na Liga dos Campeões.

Foi a última temporada sem VAR e que voltou a ser muito movimentada e que deixou, curiosamente, um equilíbrio de arbitragem mais benéfico para o Real Madrid, que terminou em terceiro na classificação atrás do Atlético.

O mais incrível foi o tempo que o Barcelona ficou sem sofrer pênalti.

Passaram-se mais de dois anos até que Mateu Lahoz encerrou a sequência particular de pênaltis contra eles quando o Barcelona jogou contra o Las Palmas, uma sequência de 78 partidas da LaLiga.

Barcelona: 5 pênaltis a favor e 2 contra; 2 cartões vermelhos e 4 adversários expulsos

Real Madrid: 10 pênaltis a favor e 4 contra; 4 cartões vermelhos e 3 adversários expulsos.

Temporada 2018/19

O VAR chega à LaLiga, mas as polémicas de arbitragem não cessam com o Barcelona a manter o título e é, paradoxalmente, o seu campeonato mais recente.

Luis Suarezestá pisando forte nachoa falta de pênalti de Nelson Semedoo gol anulado de Karim Benzema ou Clement LengletA expulsão de Messi que terminou com a enorme raiva de Messi foram algumas das jogadas mais lembradas e questionadas.

Barcelona: 9 pênaltis a favor e 2 contra; 2 cartões vermelhos e 5 adversários expulsos.

Real Madrid: 9 pênaltis a favor e 8 contra; 6 cartões vermelhos e 3 adversários expulsos

Como foi a última década?

Estatísticas objetivas que simplesmente apresentam uma situação na última década.

Existe uma tendência a favor do Barcelona? Eles tiveram mais sorte do que o Real Madrid?

Penalidades a favor e contra

Tomamos a temporada 2012/13 como ponto de partida para ter uma década completa, faltando apenas o campeonato atual.

Total de pênaltis concedidos desde 2012/13

Barcelona: a favor: 88, contra: 34

Real Madrid: a favor: 98, contra: 53

Dentro desses dados de pênaltis marcados a favor e contra é preciso esclarecer um ponto fundamental: o aparecimento do VAR.

Antes da tecnologia chegar na temporada 18/19 para, em tese, tornar o futebol mais justo, as estatísticas eram as seguintes:

Pênaltis sem VAR e com VAR

Barcelona. Sem VAR: 57 a favor, contra 15 = +42. Com VAR: a favor 31, contra 19 = +12

R. Madri. Sem VAR: a favor de 55, contra 26 = +29. Com VAR: a favor 43, contra 27 = +16

Cartões vermelhos a favor e contra

Se entrarmos no capítulo das expulsões com expulsões, encontramos uma tendência semelhante à das grandes penalidades.

As razões para esta tendência podem ser muitas, desde o estilo de jogo de ambas as equipas a erros de arbitragem, mas as meras estatísticas dizem o seguinte:

Cartões vermelhos desde 2012/13

Barcelona: 31 (11 no VAR e 20 no VAR)

Real Madrid: 36 (23 no VAR e 13 no VAR)

Cartões vermelhos para rivais

Barcelona: 61 (38 antes do VAR e 23 com o VAR)

Real Madrid: 41 (26 no VAR e 15 no VAR)

Total de cartões vermelhos