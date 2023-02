Barcelona: data de retorno de Messi ao Barcelona

Lionel Messi ainda não renovou seu contrato com Paris Saint-Germain e Barcelona os fãs ainda desejam que seu ex-capitão possa retornar à Catalunha.

Aqueles que ouviram o que seu irmão, Matias Messidisse no Twitch pode não estar tão confiante, pois afirmou que a estrela argentina não voltará ao Blaugrana enquanto John Laporta é o presidente.

Isso significa que Messi pode retornar ao Barcelona em 2026, quando o mandato de Laporta pode chegar ao fim.

Entretanto, a relação entre os dois homens é inexistente após a saída de Messi em 2021. Embora as próximas eleições ainda estejam por vir, no Barcelona já se sabe que Messi renovaria seu contrato com o PSG por mais um ano e estará livre em 2024. Isso falta um ano para as próximas eleições.

Não seria surpreendente se os candidatos da oposição se aproximassem de Messi no próximo ano. Ele está bem em PSGmas Barcelona é a sua casa.

Ele quer voltar para a Catalunha e o mundo inteiro sabe disso. Matias já deu o recado e 2026 é o ano em que Laporta poderá deixar o clube. Messi terá então 39 anos.