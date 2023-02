Tmundo do futebol foi abalado quando foi revelado que Barcelona teria feito pagamentos ao ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, Jose Maria Enriquez Negreira.

A polêmica veio à tona quando um fax enviado por Mr. Negreira para Barcelona foi tornado público, com vários clubes espanhóis da primeira e da segunda divisão também expressando suas preocupações em um comunicado conjunto. Real Madrid não assinou a declaração.

Football Leaks, que são mais conhecidos por expor as transações financeiras dos gostos Cristiano Ronaldo, José Mourinhoe Lionel Messitrouxeram à tona os pagamentos efetuados por Barcelona para Enriquez Negreira e José Contreras.

As investigações do Football Leaks combinam os esforços do InfoLibre com outros meios de comunicação, como o Der Speigel.

Por 24 anos, Barcelona fez uma série de pagamentos estranhos. Alguns deles para duas empresas com nomes semelhantes: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) e Dasnil 95 SL. Os dados também mostram pagamentos a Javier Enriquezfilho do árbitro, através da empresa Soccercam SL.

Também foram efetuados pagamentos à Tresep 2014 SL, Barcelona executivo que morreu há três meses. O ex-diretor, segundo as informações, cobrava comissões de até 50% do que pagava aos Javier Enriquez.

A planilha Excel que detalha os pagamentos efetuados entre 2001 a 2018 aparece por meses e temporadas, com o IVA especificado. negreira faturou 135.227,74 euros e 163.625,56 euros se adicionar o IVA de 21pc logo após a criação da empresa em 1995. Naquela época João Gaspart era presidente do clube catalão.

John Laporta bloqueou esses pagamentos até 2005/06, quando a Nilsad, a outra empresa, passou a cobrar. Sandro Rosell e José Maria Bartomeu continuou a faturar até 2015/2016.

“Mudaram unilateralmente a razão social argumentando as mudanças regulatórias em relação à SCP, sem maiores discussões”, explicou Manel Mangadochefe do Tesouro, em 2016.

Uma grande quantia de dinheiro

De acordo com o Football Leaks, escravidão recebeu pagamentos do clube entre 2001 e 2015. As suas contas a receber passaram de 200.000 euros para 729.000 euros em 2014.

Os serviços mais frequentes por ele oferecidos foram “aconselhamento técnico em vídeo” e “gravação de jogos de seleções espanholas em competições europeias”. É impressionante que negreira cobrou 100.569 euros em junho de 2015 por “gravar partidas de seleções espanholas em competições europeias”.

Outros serviços elencados ao longo dos anos destinaram-se à “prestação de diversos serviços educativo-desportivos”, com a emissão de “relatórios sobre a participação de vários intervenientes nas diferentes competições desportivas e o acompanhamento de aspectos que possam vir a ter interesse no futuro em aquele campo educacional-esportivo”.