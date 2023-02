Barcelona: How is Calciopoli similar to the ‘Negreira case’?

EUm 2006, o escândalo do Calciopoli atingiu duramente o ‘Calcio’, pois na preparação para a Copa do Mundo na Alemanha, que mais tarde seria vencida pelos ‘Azzurri’, os alicerces do futebol italiano foram abalados com o envolvimento de grandes clubes como Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio.

Estes, na sequência de um processo de investigação do Ministério Público que remonta há vários anos, receberam sanções extremamente duras que ‘tiraram’ títulos ou enviaram Juventus de cabeça para a Série B.

Para entender Calciopoli e seu processo judicial, é preciso dar um lugar de destaque às escutas telefônicas que envolveram os investigados.

Foram estes, e um extenso e exaustivo trabalho investigativo, que conduziram às subsequentes sanções.

Uma vez contextualizado, podemos nos perguntar: como o Calciopoli se assemelha ao atual Barcelona investigação?

Uma operação de maior escala

Embora com o passar do tempo tenha permanecido no imaginário coletivo que Calciopoli era um escândalo de ‘viciação de resultados’, há uma nuance.

A partida não foi diretamente combinada porque a acusação da promotoria alegou que os conselhos dos clubes envolvidos influenciaram as nomeações de árbitros para obter nomeações de árbitros consideradas favoráveis ​​nas partidas de seus times.

Além disso, foi apresentada a ‘cooperação’ da Federação Italiana de Futebol e foi publicado que era prática comum o envio de recriminações veladas e ameaças contra árbitros considerados desfavoráveis.

Como resultado, além dos clubes, foram incriminados diretores da Federação (o presidente Carraro, por exemplo), diretores de clubes (alguns tão ‘famosos’ como Galliani, Moggi, Lotito e os irmãos Della Valle) e numerosos dirigentes da profissão de árbitro : os próprios árbitros, os nomeados da CAN (Comissão Nacional de Árbitros) Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto ou o presidente da AIA (Associação Italiana de Árbitros): Tullio Lanese.

Além disso, jornalistas também estiveram envolvidos na investigação, pois foram acusados ​​de terem sido “aconselhados por Moggi sobre o que dizer ou opinar em seus programas ou artigos”.

Estes últimos acabaram por ser absolvidos.

O julgamento desportivo e o julgamento criminal

As investigações começaram no Ministério Público em Nápoles e depois passaram para o Gabinete de Investigações da Federação Italiana de Futebol, o mesmo órgão (evoluído, claro) que agora esteve envolvido na nova sanção da Juventus pelo ‘Caso Ganhos de Capital’ .

Sob os holofotes estavam 19 partidas que aconteceram entre 6 de novembro de 2004 e 29 de maio de 2005.

O Ministério Público Federal, Stefano Palazziacusou os arguidos de crimes que vão desde a violação das regras de lealdade, decoro e probidade desportivas (artigo primeiro do Código da Justiça Desportiva em vigor em 2006) até às infrações desportivas (artigo sexto do mesmo Código).

Na sequência do julgamento desportivo, a equipa que recebeu a punição mais elevada foi a Juventus, acusada de ‘um caso de crime de associação’.

‘La Vecchia Signora’ foi destituído de dois ‘Scudetti’ e rebaixado para a Série B, uma punição extremamente dura e histórica no futebol mundial.

Dois anos depois, em 2008, ocorreu o julgamento criminal, com novas escutas telefônicas e novas provas apresentadas… havia sido ‘tirado’ da Juve em 2006 e ‘entregue’ aos rivais do Milan.

Nenhuma acusação foi apresentada pelo Ministério Público, pois foi considerada ‘prescrita’ e a sanção contra a Juventus foi mantida.

Differences Calciopoli – ‘Negreira Case’

O principal ponto para diferenciar entre Calciopoli e o ‘Caso Negreira’ é o envolvimento de Enriquez Negreira (vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol de 1994 a 2018) na nomeação de árbitros.

“Sua presença era simplesmente por afinidade com Sanchez Armínionada mais”, disseram as fontes ao MARCA.

Isso significaria que ele não teria voz nas designações de árbitros, algo que não foi comentado no comunicado da CTA.

Portanto, como explicamos, esta é a diferença mais importante: Juventus e Moggi foram condenados por criar um sistema de influência nas nomeações de árbitros.

Por outro lado, a principal prova a favor do Ministério Público para desmantelar esta rede foram as escutas telefônicas interceptadas entre os ‘protagonistas’ de Calciopoli.

Alguns grampos que não existem no caso envolvendo Barcelona.

Conforme explicou ‘Qu t’hi jugues’ do ‘SER Catalunya’, a investigação começou na sequência de uma fiscalização fiscal à empresa de Negreira para a tributação dos 1,4 milhões de euros pagos pelo clube blaugrana.

Para finalizar e pensando em uma hipotética sanção ao Barcelona, ​​seria a Federação Espanhola de Futebol que teria que iniciar um processo de investigação que terminaria em um julgamento esportivo, como aconteceu na Itália com seus homólogos da FIGC.

Para já, a Federação Espanhola de Futebol colocou-se à disposição da ordem jurídica espanhola para aprofundar o ‘caso Enrique Negreira’.