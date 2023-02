Barcelona: Incansável Jordi Alba: 450 jogos pelo Barcelona

Jordi Alba é um dos Barcelona jogadores que começaram o Jogo da Liga Europa contra o Manchester Unitede que é especialmente importante para ele: é a sua 450º jogo com a camisa do Barcelona.

O lateral voltou a Barcelona na época 2012/13 e desde então tem sido um homem importante e fundamental na defesa e no ataque.

Com todos os treinadores que passaram pelo Barcelona desde então, Alba tem sido um titular regular no onze inicial. Sua excelente conexão com Leo Messi, por exemplo, é um dos grandes prazeres do passado mais recente do time catalão. Mas hoje ele ainda é decisivo: seus números provam isso.

Esta noite, contra o United no Liga Europa, Alba comemora seu 450º jogo pelo Barcelona. Nessas 11 temporadas, disputou 304 LaLiga, 77 Champions League, 47 Copa del Rey, 7 Europa League, 13 Supercopa e 2 Mundiais de Clubes. A grande maioria destes jogos foi disputada como lateral-esquerdo, mas também já atuou como extremo-esquerdo e defesa-central: atuou no centro da defesa nos jogos frente a Sporting e Celta na época 16/17.

Como jogador do Barcelona, ​​ele conquistou 17 títulos, deu 99 assistências e marcou 26 gols até a partida contra Erik Ten Hagos homens.