Barcelona: Joan Laporta: As palavras do irmão de Messi? Não quero falar por respeito a ele e ao PSG

Joan Laporta falou à mídia na quinta-feira sobre uma variedade de tópicos, incluindo as palavras controversas de Leo Messido irmão sobre o possível retorno do argentino ao Camp Nou.

Ele também tocou nas finanças do clube, que melhoraram sob a presidência de Laporta.

irmão do messi

“É óbvio que Messi é uma herança do Barcelona e estamos orgulhosos de tê-lo tido”, disse Laporta.

“Ele é o melhor do mundo e com certeza da história. Mas ele é jogador do PSG, por respeito ao jogador e ao PSG não vou falar. Eu minimizo a importância do que ele disse, ele se desculpou. E é isso.

“Ele é seu irmão. É triste como acabou. Eu não daria mais importância. Eu entendo o que ele pode dizer. Mas ele se desculpou e agradecemos. Não quero dizer nada por respeito a ele e PSG. O irmão pediu desculpas.

“Não vamos dar muita importância a isso. Não afeta a relação entre Leo e Barcelona.”

Planejamento de esquadrão

“Não é necessário vender para assinar“, disse ele. “Não somos obrigados a fazê-lo. Temos outras opções. Não somos forçados.

“Acho que vamos nos fortalecer no verão. Estaremos prontos para responder a qualquer coisa que Xavi nos pedir. Estamos sempre prontos. Mas a equipe é forte.

“Vamos ver como estaremos no final da temporada. Não acho que estejamos em uma situação em que não possamos assinar.”

Situação financeira

“Salvamos o Barcelona da ruína financeira”, afirmou.

“A dívida está sob controle. Tomamos decisões para estabilizar o tesouro. Fizemos um superávit, o que não acontecia há quatro anos. E reduzimos o patrimônio líquido negativo.

“Estamos no triplo B, o que mostra que nossa saúde financeira está melhorando. Isso vai nos ajudar a ter melhores condições financeiras na hora de buscar investimentos. Gastamos 215 milhões de euros e faturamos 141 milhões.”