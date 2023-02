Barcelona: Jogando assim, o Barcelona não vai ganhar LaLiga, Copa del Rey ou qualquer coisa

Barcelona teve uma oportunidade de ouro para selar o Liga Santander título e mover 10 pontos à frente de Real Madrid.

Tudo parecia pronto para eles porque Almería não é um dos melhores times da competição, mas a realidade foi bem diferente.

Barcelona jogou um de seus piores jogos da temporada.

Ao longo do jogo não teve oportunidades claras, apesar de toda a posse de bola, e registou apenas um remate à baliza.

Barcelona não tinha ritmo. A pressão deles, que executaram tão bem em outros jogos, foi inexistente em Almería.

Os jogadores que entraram como titulares e não são titulares não fizeram diferença, o que confirma que os reservas não estão à altura dos titulares.

Os “blaugrana” perderam três pontos, mas mostraram que se não se organizarem, se não levarem todos os jogos a sério, não vencerão o campeonato e não vencerão o Real Madrid na quinta-feira, no Copa do Rei.

Robert Lewandowski não está no seu melhor há algum tempo e sua eficiência na frente do gol caiu consideravelmente há algum tempo.

Dizem que o polonês não gosta que o time jogue com quatro meio-campistas, que cheguem menos bolas para ele.

Em Almeria a realidade é que não funcionou nem com três nem com quatro pois Lewandowski quase não teve oportunidade de marcar e houve muito pouca para o melhor marcador do campeonato, mas o Barcelona precisa dos seus golos.

Dentro da derrocada geral da equipe, houve um jogador que não teve o ritmo da partida.

Frankie Young se tornou a força motriz da equipe diante de Sérgio Busquets‘ dia ruim, que não conseguiu canalizar o jogo do time.

O holandês procurou transições e passes para os atacantes, mas não foi o suficiente.

El Bilal Toure recebeu uma bola de Rodrigo Ely, que aproveitou a baixa intensidade defensiva de Busquets e Eric Garcia que lhe permitiu cruzar com pouca oposição.

O atacante recebeu a bola e enfrentou Marc Andre Ter Stegen, especialista no um a um, mas El Bilal não deu chances.

Ele acertou a bola com toda a força e após acertar o travessão ela foi para a rede.

O início do Barcelona foi terrível. O primeiro tempo deles foi uma bagunça.

Xavi fez alterações desde o intervalo, quando Raphinha entrou no lugar de Franck Kessie, depois entraram Ronald Araujo, Marcos Alonso, Pablo Torre e Angel Alarcon.

Nenhum deles fez nada notável. As soluções da bancada não trouxeram nada.

Dentro da ineficácia ofensiva da equipa ao longo do jogo, quem acabou por criar algumas oportunidades de golo foi Ronald Araujo que entrou a meio da segunda parte.

Foi um péssimo sinal para o Barcelona que um zagueiro fosse quem criasse mais perigo.