Barcelona: Jorge Messi: Acho que Leo não voltará a jogar pelo Barcelona, ​​não há oferta

Leo MessiO futuro da empresa permanece incerto. Ele ainda não renovou o contrato com PSGembora estejam em negociações, mas o que parece estar decidido é que ele não voltará Barcelona. Não está nos seus planos para o momento, nem a diretoria blaugrana fez qualquer tipo de abordagem nesse sentido.

Jorge Messi reconheceu que não vê o filho jogando pelo Barcelona de novo.

“Não acho que Leo jogará pelo Barcelona novamente. Não conversamos com Laporta e não há oferta”, disse o pai do argentino ao Sport no aeroporto de El Prat.

O presidente catalão reconheceu em inúmeras ocasiões que gostaria que Messi voltasse ao Camp Noumas seu retorno parece quase impossível.

Não só o clube tem graves problemas financeiros, impossibilitando a acomodação de Messi, como também as relações entre as duas partes não são as melhores, como afirmou recentemente o seu irmão Matias, que lançou um ataque contra A porta.

PSG estão oferecendo a Messi, de 35 anos, mais um ano de contrato. A sua prioridade é permanecer no Paris, para quem ingressou após a fracassada renovação com o Barcelona no verão de 2021, mas ainda não há acordo financeiro.

Nesta temporada, Messi disputou 26 partidas, marcando 15 gols e dando 14 assistências.