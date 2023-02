Barcelona: Julian Araujo: O lateral-direito do Barcelona perdeu por 18 segundos

TO Transfer Matching System (TMS), herdeiro do famoso fax, negou ao Barcelona a assinatura de Julian Vicente Araujo Zuniga por 18 segundos.

Na verdade, Mateu Alemany já anunciou a decisão de recorrer ao CAS.

“Nós o acompanhamos há muito tempo. Se eles rejeitarem o recurso, ele jogará cinco meses fora e depois se transferirá para o Atlético de Barcelona”, disse ele.

O Galáxia de Los Angeles lateral-direito, de qualquer forma, pode se tornar uma opção futura para dar Jules Koundé um descanso. Aos 21 anos, ele tem muita experiência. Ele tem dois gols e 14 assistências em 109 partidas desde que Guillermo Barros Schelottole lhe deu sua estreia na Major League Soccer (MLS) em 17 de março de 2019.

Ele tinha 17 anos, sete meses e quatro dias. “Ele é muito rápido”, afirmou o treinador para justificar a aposta.

Ele já passou por La Masia

O Barcelona o segue há algum tempo. Araujo treinou na Barcelona Academy no Arizona e em 2018 frequentou um campus em La Masia, treinando com a equipe juvenil.

“Se ele tivesse um passaporte europeu, eles o teriam assinado na hora”, disse Miha Kline, diretor de recrutamento e operações de futebol do Barcelona, ​​na época.

O internacional mexicano, apesar de nascido nos EUA, sente-se confortável com toda a lateral direita para si. Já alternou as posições de lateral e ponta, mas tem alma de ponta.

Na temporada passada ficou entre os 10 primeiros em cruzamentos feitos (231) em MLS. Na temporada anterior terminou entre os 5 primeiros, com 265. Teve presença marcante no jogo do Galaxy: foi o sétimo jogador do campeonato que mais tocou na bola: 2.306.

“Uma das minhas melhores qualidades é que sou muito versátil”, admite. “Gostaria de salientar que é um lateral muito dinâmico. É um defesa tenaz e tem uma boa velocidade que lhe permite partir para o ataque de forma agressiva”, disse Gregg Berhalter em uma tentativa desesperada de recrutá-lo para jogar pelos EUA.

Ele não chuta muito, mas tem bom timing para chegar da segunda linha e tem ritmo e toque para encontrar o companheiro mais bem colocado na área, seja com bola alta ou rasteira. São qualidades que fizeram dele o primeiro jogador nascido no século 21 a ser selecionado para o time All Star da MLS.

Por outro lado, Mike Munoz, que o treinou na Academia e na equipa principal do Galaxy, elogia a sua “mentalidade defensiva”.

“Não sabemos onde fica o teto dele. Ele é um garoto durão, destemido, sem medo de desarmes ou de enfrentar adversários maiores, mais rápidos e mais fortes”, disse ele ao MLSsoccer.com.

Munoz também elogia sua capacidade de ‘corrigir’ erros na defesa: “Ele é muito rápido, então consegue recuar e recuperar terreno. É muito difícil vencê-lo nesse tipo de situação.”

Há duas temporadas, era o jogador que mais desarmes (93) e o quarto mais finalizações (54). Ele também foi o jogador da MLS que bloqueou mais chutes (58). Isso é Julian Vicente Araujo Zuniga. Vamos ver se podemos finalmente vê-lo em Barcelona.