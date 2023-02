Barcelona: Laporta: Não darei ao Sr. Tebas o prazer de me deixar como presidente do Barcelona

John Laporta fez várias observações em referência à situação que Barcelona vem vivenciando desde a explosão do Caso Negreira.

O presidente da Azulgrana insistiu que as “consultas técnicas” – como se referia aos relatórios pelos quais pagou Enriquez Negreira – são suportados por “faturas e suporte documental e vídeo”. Pelo menos no que diz respeito ao período em que esteve à frente do clube pela primeira vez.

Além disso, ele partiu Javier Tebaspresidente da LaLiga. A porta disse que o líder da associação de empregadores é movido por sua antipatia por Barcelona.

“A investigação foi terceirizada e as investigações estão sendo realizadas por um advogado externo”, disse. A porta disse. “Sempre em coordenação com o compliance, eles estão fazendo uma análise. De forma que a investigação seja rigorosa.

“Lamentamos profundamente o vazamento de dados e documentos de um caso que está sob investigação no Ministério Público e que deveria ter a máxima custódia. Ainda mais quando nem o Ministério Público nem a Polícia informaram ao clube que está sendo investigado”.

“Assim que pudermos, daremos uma entrevista coletiva para explicar as informações que temos no clube. Uma investigação interna está em andamento. Não será tarde demais, prometo. Estamos ansiosos para fornecer explicações.”

A porta e tebas se enfrentaram no passado, e parece haver uma nova saga se formando.

“Alguns já nos avisaram que parecia que tebas estava promovendo uma campanha de reputação contra Barcelona e contra mim”, A porta adicionado. “Ele já tirou a máscara. Continua com sua obsessão por Barcelona. Com sua fobia do nosso clube. Lembro que é uma pessoa que em sua carreira já demonstrou sua animosidade Barcelona. Já em 2005, como vice-presidente da alavésele já reclamou porque não queria que Messi jogasse Barcelona.

“Ele não perdoa que não tenhamos assinado o acordo com a CVC, que é um acordo que ele controla. Ele também não suporta que estejamos na Superliga. É seu modus operandi habitual. Sua intenção é dominar Barcelona à distância, que é o que tem feito nos últimos anos.

??”Ele percebeu que não pode fazer isso comigo. Eu não vou dar Sr. Tebas o prazer de deixar o cargo de presidente da Barcelona. Isso é para os membros decidirem.”