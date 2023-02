Barcelona: Lewandowski não é rentável na Europa

John Laporta assinado Robert Lewandowski com o objetivo de aumentar e fortalecer a competitividade do Barcelona, ​​principalmente na Europa, e ajudar Xavi a construir um time vencedor.

O internacional polaco está a mostrar um desempenho extraordinário na LaLiga Santander, onde é o atual melhor marcador, mas nos torneios continentais não tem feito a diferença, e os catalães têm pago caro por isso.

O antigo Bayern de Munique jogador já marcou seis gols na Europa: cinco na Liga dos Campeões e um na Liga Europa. No entanto, nenhum desses ataques foi decisivo.

Barcelona bater o Victoria Pilsen 5-1 com Lewandowski‘s hat-trick, enquanto contra o Inter ele fez dois gols, mas o placar foi um empate 3-3 e o resultado praticamente eliminou os Blaugrana da Liga dos Campeões.

Seu pênalti contra Manchester United também não ajudou o time a se manter vivo na Liga Europa, já que a campanha continental do Los Cules terminou abruptamente em fevereiro.

Verão passado, Barcelona fechou negócio com Baviera por 45 milhões de euros mais outros cinco milhões em variáveis. Foi a grande contratação da equipa esta época e o centroavante foi considerado o trunfo necessário para ter opções na luta pelo título continental.

Ele era a grande esperança de John Laportae também de Xavi. Mas isso não tem sido suficiente. Suas contribuições na Europa não estão fazendo a mesma diferença que na Espanha.

Xavi quer mais coesão com Lewandowski e seus companheiros

No total, Lewandowski marcou notáveis ​​25 gols nesta temporada, a maioria deles na LaLiga, onde é o Pichichi com 15 gols. no entanto, seu desempenho geral foi prejudicado.

Nos últimos cinco jogos, ele marcou apenas duas vezes: o gol de quinta-feira contra o United em Old Trafford e o outro contra Cádiz no Camp Nou.

Xavi no entanto, está feliz com suas atuações, embora também acredite que está passando por um momento de recessão.

“Ele foi extraordinário e agora talvez esteja um pouco abaixo, mas não é ruim. Talvez precise ser mais usado”, disse. Xavi declarado.

“É um jogador de topo que faz a diferença. É um bom jogador de equipa, dá assistências… temos de jogar mais com ele.”

Barcelona disseram adeus à possibilidade de levantar um título europeu por mais uma temporada, mas eles estarão olhando para Lewandowski para lutar pelos dois troféus que faltam disputar: a Copa del Rey e a LaLiga Santander.

A tríplice coroa ainda é possível: depois de vencer a Supercopa de Espanha, está nas meias-finais da copa nacional e tem oito pontos de vantagem sobre Real Madrid na liga.