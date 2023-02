Barcelona: o futuro de Ansu Fati no Barcelona está em suas próprias mãos

Ansu Fati é um dos Barcelonado próprio. O jogador da academia não está apresentando o nível que mostrava antes da primeira lesão no joelho e isso está fazendo com que ele tenha pouco destaque nesta temporada sob Xavi Hernández e seu futuro está sob os holofotes.

Ansu está ciente de que deve melhorar seu desempenho para conseguir mais minutos e, caso queira sair, deve ser o jogador a deixar isso claro. O clube não o colocará no mercado. Então, está tudo nas mãos dele.

“Temos que ser pacientes. Ansu é um trunfo espetacular para o clube. Temos muita confiança nele, ele está trabalhando muito bem. Estou muito feliz com sua tremenda mentalidade”, Xavi garantido antes da vitória sobre Sevilha. “Paciência. Ele tem 20 anos e precisa de tempo, como todo mundo. As coisas vão dar certo para ele, agora não é hora de falar em vendê-lo.”

De qualquer forma, é claro que o jogador precisa reencontrar a versão antiga de si mesmo. Nos últimos jogos tinha assumido um papel mais protagonista, na sequência da suspensão de Robert Lewandowski, mas seus números não foram muito positivos. Ele não marcou. Ousmane Dembélé e Pedri teve que assumir as funções de artilheiro. Uma vez que o no.9 estava de volta, Ansu jogou apenas 10 minutos contra Real Betis e a mesma quantidade de tempo contra Sevilha.

Último gol na LaLiga Santander, em 20 de outubro

De fato, seu último gol na LaLiga Santander foi contra Villarreal, próximo adversário dos catalães, e remonta a 20 de outubro. Curiosamente, ele é o que mais gols marcou na carreira contra eles – quatro. Assim, no domingo, ele poderia ter uma oportunidade de ouro para redescobrir seu toque de gol e reencontrar aquelas boas sensações.

Nesta temporada, ele disputou um total de 31 partidas, mas só foi titular em nove delas e finalizou duas.

Xavi está dando a ele minutos, mas ele ainda não encontrou o caminho de volta ao seu melhor.

Então, seu futuro está aberto. Barcelona não têm interesse em colocá-lo no mercado, mas também não descartam a possibilidade de ele sair caso receba uma boa oferta que convença todas as partes.

Ansu gostaria de ter mais minutos, mas, neste momento, a competição é acirrada e o jogador ainda não encontrou forma. Ele ainda tem quatro meses para causar impacto.