Barcelona: Pedri se lesiona contra o Manchester United

Bo retorno de arcelona ao Liga Europa trouxe más notícias: Pedrilesão de. O jogador das Canárias lesionou-se na coxa direita numa ação a solo e teve de ser substituído no jogo contra o Manchester United.

Pedri começou contra Erik ten Hagdo lado, mas teve que deixar o Camp Nou arremesso faltando apenas cinco minutos para o intervalo. Ele se machucou em uma colisão bastante inócua e pediu uma substituição imediata a Xavi Hernandez.

Sergi Roberto entrou em seu lugar. Ele estava jogando pela esquerda em um meio-campo que também incluía Franck Kessie e Frenkie de Jong.

Exames médicos iniciais deram prognóstico ao Barcelona

O internacional espanhol foi examinado pelo departamento médico do clube, que detetou uma lesão no tendão da perna direita. Nas próximas horas, ele passará por novos exames para avaliar a extensão exata da lesão e o tempo estimado em que ficará fora dos gramados. O meio-campista é presença permanente no Barcelona XI, atuando em 29 jogos e marcando um gol.

Xavi atualmente tem Ousmane Dembélé e Sergio Busquets na mesa de tratamento.