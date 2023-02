Barcelona: permanência de Sergino Dest no Milan tem prazo de validade

AC Milãoas intenções de Sergino Dest não mudaram: o clube italiano não tem planos de manter o lateral do Barcelona além do final de seu contrato de empréstimo, que expira neste verão.

A MARCA informou isso durante a janela de transferências de inverno e os rossoneri continuam empenhados em cortar custos.

Isso significa que eles não veem a taxa de 20 milhões de euros e os altos salários da estrela dos EUA como um bom valor neste momento.

O elemento custo é apenas parte da história, no entanto, já que o envolvimento do lateral-direito também tem sido escasso.

Dest fez 14 partidas pelo time da Serie A e apenas quatro delas foram como titular.

A última vez que vestiu a camisa do Milan foi em 24 de janeiro contra a Lazio… e o time perdeu por 4 a 0.

Do jeito que as coisas estão, não parece bom para destinofuturo em Milão.

Dest, em jogo contra a Lazio.

Porta não fechada

Dito isto, o clube italiano não fecha totalmente a porta à ideia de manter destino além do verão.

O novo sistema sob Estacas poderia oferecer uma oportunidade devido aos três zagueiros com laterais posicionados.

Há muita competição por essas posições laterais, no entanto, o que torna as coisas difíceis para destino.

À esquerda está Theo e à sua direita favorita está Calábria, Saelemaekers, Messias e Florenzi.

Isso significa que um retorno ao Camp Nou é quase certo para um jogador que tem contrato com o Barcelona até 2025, mas não conseguiu convencer Xavi Hernández.

Pode ser um verão de muita mudança ou pelo menos incerteza em Milão com Dest não é o único jogador cujos vínculos com o clube devem terminar no final da campanha.

Bakayoko, Dest, Vranckx, Adli, Rebic, Ballo Toure e Ibrahimovic todos também precisarão resolver seus futuros.