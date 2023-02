Barcelona: Piqué admite que não parabenizou Messi pela vitória na Copa do Mundo

Gerard Piqué revelou que ainda não deu os parabéns Lionel Messi por vencer a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O antigo Barcelona O zagueiro acrescentou que nem acompanhou o torneio que aconteceu em novembro e dezembro.

Ele decidiu pendurar as chuteiras pouco antes do intervalo da Copa do Mundo, apesar de estar na equipe do Barcelona no primeiro trecho da temporada.

“Depois da minha aposentadoria, eu queria me desconectar completamente”, disse Piqué ao TikToker John Nellis.

“Saí de férias porque os últimos meses como jogador de futebol foram muito difíceis. Não assisti a nenhuma partida da Copa do Mundo e apenas uma parte da final.”

Embora não tenha parabenizado Messi, Piqué elogiou a estrela argentina, a quem classificou como o melhor atacante das últimas décadas. Ele também considera Iker Casillas, Carles Puyol e Cesc Fabregas como melhor goleiro, zagueiro e meio-campista, respectivamente.

“Nos últimos anos, eu escolheria Messi [as the best forward] com certeza”, acrescentou Piqué.

“E ele mostrou que mesmo com 35 anos pode competir. Ele é o melhor jogador do mundo e mostrou isso na Copa do Mundo.”